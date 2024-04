Juan Luis González (Pascual): «Es importante Bezoya como clave de salud»

Bezoya lidera el mercado de aguas, desde 2019, gracias a su fiel apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el cuidado de la marca. El origen del agua de Bezoya es subterráneo y desde los manantiales se conduce a la planta donde la compañía la filtra y la envasa. Hay que hacer hincapié en qué el agua es un bien escaso en España.

En un mercado donde el agua mineral sigue siendo la bebida más consumida en España, con un consumo per cápita de 133 litros, Bezoya ha conseguido facturar cerca de 140 millones de euros, con un volumen total superior a los 540 millones de litros. Centrándonos en empleo, la marca de Pascual genera un total de 200 empleos directos entre sus dos plantas de embotellado, una en Ortigosa del Monte y la otra en Trescasas.

En este contexto, lo que diferencia a la marca que forma parte del grupo de Pascual, es su propuesta por la mineralización muy débil. Bezoya lleva un total de 50 años, que cumplen este mismo 2024 diferenciándose con su agua mineral natural de mineralización muy débil, una característica que la hace singular y única.

Planta De Bezoya En Ortigosa Del Monte, Segovia.

EL CRECIMIENTO DE BEZOYA

«No hemos parado de crecer. A partir de los 2000 crecimos bastante, y en 2023 ampliamos otra planta de envasados. En 2018 quisimos apostar por la modernización para poder seguir creciendo», explica el presidente de Pascual, Tomás Pascual. El crecimiento de Bezoya no viene solo, es decir, desde la compañía buscan innovar y escuchar a un consumidor que cada vez es mucho más ‘duro’, y no se conforma con cualquier cosa.

La clave del negocio de Bezoya, no solo se encuentra en la diferenciación de una mineralización débil. Es decir, algunas de las claves del éxito y del liderato que ha explicado el director de negocio de bebidas de Pascual, Juan Luis González son la sostenibilidad económica donde desde la compañía hacen inversiones y apoyan al mercado; las inversiones en fábricas en línea, donde la última es la de Ortigosa que ayudará hacer crecer el negocio del agua; y el consumidor.

BEZOYA BUSCA LA INNOVACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LLEGAR A TODOS LOS CONSUMIDORES

Por el momento, Bezoya se mueve en un pequeño porcentaje de la facturación total de Pascual. Estamos hablando qué un 20% de la facturación total de Pascual es de su marca de agua. Por supuesto, de cara a este 2024 el objetivo de la marca es conseguir crecer un 5%, es decir, facturar 150 mil euros, a diferencia de los 140 mil euros que consiguieron en 2023.

No obstante, desde la compañía afirman que todavía queda una gran área de innovación por explotar de cara al futuro. Y, hay proyectos que de Bezoya, que todavía no han visto la luz pero que ayudaran al crecimiento de la marca en un mercado tan competitivo y donde ya no solo se suma el factor marca de fabricante, también ha cogido impulso la marca blanca, principal rival de las grandes marcas de fabricantes.

Por otro lado, en el tema de los precios el Presidente de Pascual ha dado algunos detalles de lo que quiere hacer la compañía. «Presumo cierta estabilidad en costes, no seguirán subiendo y se harán ajustes a la situación. Volveremos a la normalidad en promociones», unas palabras que decía Tomás Pascual, ante unos años de cierta incertidumbre y de una continua subida de precios de los alimentos y las bebidas.

LOS 50 AÑOS DE BEZOYA COMO LÍDER EN EL SECTOR

Con motivo del 50 aniversario, Bezoya ha lanzado una nueva botella de 1,5 litros, hecha cien por cien de otras botellas, con un 5% menos de peso, y un diseño e imagen más moderno y atractivo. Con el diseño desde la compañía han querido resaltar y destacar aún más que estamos hablando de un agua de mineralización muy débil.

«2024 está siendo muy especial para la marca, hemos conseguido llegar a las bodas de oro de Bezoya más renovados y sostenibles que nunca. Pero, no nos conformamos. Tenemos la ambición de seguir creciendo, con especial foco en el Canal Horeca y en el Retail», añade el director de negocio de bebidas de Pascual, Juan Luis González.

En 2020, la marca de Pascual dio un paso importante para seguir liderando el mercado de aguas con el ‘Compromiso Bezoya’, donde se integran todas sus iniciativas, a lo largo de su cadena de valor, para cuidar el medioambiente y favorecer la economía circular. El ‘Compromiso Bezoya’ se sustenta en cinco pilares: origen, envasado sostenible y residuo 0, producto, movilidad sostenible, y reciclaje. Posicionando a la marca con estos cinco pilares como abanderada de una sostenibilidad total a lo largo de la cadena de valor.

Ante la gran celebración de su 50 aniversario, Bezoya ha ido cada año poco a poco cumpliendo con todos sus compromisos para convertirse así, en la marca de agua natural referente del mercado.