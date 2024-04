Cómo cuidar plantas carnívoras en casa

Las plantas sirven para no solamente decorar tu casa o apartamento, sino también para darle ese toque natural que tan bien nos hace a la salud. Sin embargo, no solo existen las mal llamadas ‘convencionales’, dado que tenemos al grupo de las plantas carnívoras, quienes cada vez ganan mayor popularidad. Ahora bien, ¿Es fácil mantenerlas? ¿De qué se alimentan?

Las mismas tienen una apariencia bastante particular, la cual las diferencia de todas las demás. La misma es una especie depredadora, que suele crecer en lugares como los desiertos o zonas bastante áridas, alimentándose de agua, la luz solar y pequeños insectos que pasen cerca de ella. No obstante, cuando son cultivadas para tener en casa no necesariamente necesitan moscas o mosquitos para comer.

Los cuidados necesarios para tener una planta carnívora en casa

Vale aclarar que las plantas carnívoras no son para nada peligrosas con respecto a las personas o las mascotas. Solamente son un riesgo serio para los insectos que se acerquen a ellas (a excepción de las abejas, a la cual necesita para vivir). En primer lugar necesitas detectar el lugar perfecto para que vivan, en donde debe dar regularmente el sol pero no tan de lleno, ya que pueden quemarse.

También de preferencia su sitio debe estar bien ventilado, en donde corra regularmente aire fresco para su correcto desarrollo. No son muy exigentes las plantas carnívoras, ya que su composición permite que con lo mínimo e indispensable vivan normalmente. Obviamente que necesitan agua al igual que el resto de sus compañeras, aunque hay un modo de regado especial.

El correcto regado de las plantas carnívoras y las especies más populares

La mayoría de estas son especies tropicales y necesitan estar húmedas la mayor parte del tiempo, pero no generar charcos dentro de su maceta. Los encharcamientos son muy perjudiciales para ellas, por lo que para regarlas de correctamente debe vigilarse el grado de humedad de la tierra. Esto puede variar dependiendo de su especie, aunque todas siguen casi el mismo patrón.

Una de las plantas carnívoras más populares para tener en casa es la Venus atrapamoscas, en donde con sus largas hojas caza a diferentes insectos, atacándolos con sus pinches. Otra es la Sarracenia, la cual suele crecer en pantanos o lugares cercanos a lagunas. La Drosera es otra de ellas, las cuales poseen un pegamento para atrapar a los insectos que simulan ser gotas de rocío. La naturaleza es sabia y le dio a cada especie una gran particularidad.