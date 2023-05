Othman Ktiri, elegido Mejor Empresario Marroquí por el Mundo en los Trofeos Mundiales Marroquíes 2023

/COMUNICAE/

El Fundador y Presidente del holding empresarial OK Group y CEO de OK Mobility ha recibido el reconocimiento a su trayectoria empresarial

Othman Ktiri, Fundador y Presidente Ejecutivo del holding empresarial OK Group y CEO de su principal participada, la empresa de movilidad global OK Mobility Group ha sido elegido Mejor Empresario Marroquí por el Mundo en los Trofeos Mundiales Marroquíes (TMM 2023).

Un galardón que reconoce la trayectoria empresarial de Ktiri, destacando el crecimiento exponencial que ha protagonizado su holding de empresas desde su creación en 2004. Para el jurado de los Trofeos, Ktiri representa un ejemplo de éxito para emprendedores tanto en España, país donde reside, como en Marruecos, su país de origen y de nacimiento.

El acto de entrega de los premios se celebró el pasado sábado 13 de mayo en el Hotel Palace Es Saadi de Marrakech durante la gala de la quinta edición de los TMM 2023. Estos premios, impulsados por la Fundación Trofeos Mundiales Marroquíes y BM Magazine, tienen como principal objetivo rendir homenaje y reconocer la labor de ciudadanos marroquíes que viven y desempeñan su actividad profesional fuera del país. Los premios abarcan seis categorías «Arte y Cultura», «Deporte», «Política», «Sociedad Civil», «Investigación Científica» y «Empresa», disciplina a la que estaba nominado Ktiri.

Tras conocer el veredicto del Jurado, Ktiri aseguró sentirse «realmente agradecido por recibir este premio. Ser reconocido como el mejor empresario de 2023 en mi país de origen, al que tanto quiero y al que siempre he estado muy vinculado, es un gran honor para mí. Me llena de orgullo y al mismo tiempo lo recibo con gran responsabilidad. Marruecos es una tierra de grandes emprendedores, y este reconocimiento me anima a continuar trabajando duro para mantener la excelencia y llevar el nombre de Marruecos por el mundo».

Ktiri destacó además que «este premio es un testimonio del arduo trabajo y el compromiso de todo mi equipo en nuestra empresa. Sin su dedicación y apoyo, la compañía no estaría donde está hoy». En este sentido Ktiri quiso dedicar el premio «a la familia OK y a todos los empresarios marroquíes que trabajan incansablemente. Y sobre todo, quiero dedicar el premio a mi familia, por su comprensión y apoyo incondicional, ya que convivir con un emprendedor no es tarea fácil».

