Mayte Tomás presenta el libro ‘Al otro lado del abismo’

Misterio, drama o acción pueden encontrarse en el género literario de intriga.

Por lo general, las historias que se inscriben bajo esta categoría se caracterizan por ser intensas y trabajar al suspenso como un elemento central de la trama. El propósito de esto es involucrar al lector en la resolución del caso, si se trata de un relato policial o del misterio.

Recientemente, la escritora Mayte Tomás ha anunciado el lanzamiento de su nueva novela que se inscribe dentro de este género. En este sentido, la autora formada en la escuela de escritura Ray Bolívar Sosa ha confirmado que Al otro lado del abismo estará disponible a partir del próximo 20 de mayo.

Acerca de Al otro lado del abismo

A través de su cuenta de Facebook y también por otros canales, la escritora Mayte Tomás ha adelantado algunos elementos de su nueva producción literaria. Por ejemplo, ha señalado que uno de los personajes más importantes de este relato es Daniel, un hombre que ha sido definido como un “pedante entrañable”.

A modo de adelanto, la autora ha publicado el siguiente fragmento en el que Daniel habla en primera persona: “¿Qué decir de mí? De la gente, las formas y los llantos. Paupérrimos versos que encuentro en mi relato. De tanto pensar me he vaciado. De tanto vacío me he hastiado y de tanto hastío me he cansado. ¿Qué puedo decir de mí si no lo digo? Quizás los ojos lo expliquen todo; pero, ¿y si están cerrados? Bien podrían ser los sueños anhelados por escapar de este mundo olvidado. ¿Por qué, si no lo he pensado?”.

Además, Mayte Tomás ha agregado que si bien el personaje parece “cansino”, se trata de un protagonista “muy divertido” que es un hombre que se ha “equivocado al nacer en esta época”.

La ficción como oportunidad para entender a otras personas

En una entrevista reciente, Mayte Tomás ha comentado que, desde su punto de vista, “una historia no es solo una ficción, sino que se trata de una ventana al mundo y de una forma de explorar sentimientos y experiencias” que caracterizan a los humanos. “Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y para entender mejor a los demás”, ha añadido esta escritora.

Por otra parte, Mayte Tomás ha afirmado que “hay una verdad sobre la vida” que consiste en que nunca es posible saber qué es lo que “depara el futuro”.

En este sentido, una persona puede hacer planes, establecer metas o trazar caminos, pero “al final siempre hay algo que se escapa de control y sorprende”.

El anuncio del lanzamiento de la nueva novela de esta escritora formada en la escuela Ray Bolívar Sosa ha generado una gran expectativa en el público lector interesado en las novelas de intriga.