PSOE niega que no haya diálogo con Podemos por el sí es sí

La Ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha negado hoy que no existan conversaciones con Unidas Podemos ni intercambio de propuestas para reforma la ley del solo sí es sí.

«No es verdad que no haya diálogo, que no haya habido intercambio de propuestas,; lo que es verdad es que el PSOE está en la búsqueda de soluciones, no en la lucha del relato», ha indicado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en respuesta a las declaraciones de este jueves de la titular de Igualdad, Irene Montero, en las que aseguraba ver «incomprensible» que el PSOE no quiera sentarse a negociar los cambios en la norma.

María Jesús Montero ha evitado concretar, no obstante, cuando se han producido esos contacto con su socio de gobierno. «No quiero alimentar lo que dice Unidas Podemos de que la parte socialista no quiere negociar, todo lo contrario, hemos hablado y seguimos hablando, pero cuando la propuestas de ese grupo no va a tocar el núcleo fundamental de la discrepancia, uno puede seguir toqueteando otras cuestiones, pero lo que hay que preservar es que no se produzcan rebajas de condenas y, si eso se preserva, el gobierno estudiará propuestas de otros grupos», ha asegurado Montero.

La dirigente socialista ha recordado, además, que llevan «tres meses debatiendo propuestas con una crítica fuerte de que el gobierno era inmovilista» y ha defendido la decisión del PSOE de presentar en solitario la proposición de ley para reformar la norma. «Al constatar que las propuestas (de Unidas Podemos) no cambian nunca la parte donde hay discrepancia, es lógico que el PSOE registre un proposición de ley y abra el debate al resto de grupos políticos» para ver «si entre todos somos capaces de encontrar el punto de acuerdo».

Montero ha expresado su deseo de que «haya otras formaciones que presenten otras enmiendas que pudieran conciliar» las diferencias.

Para la dirigente socialista «si se comparte que hay que corregir la ley y reformarla y si se está de acuerdo en que el consentimiento es la clave de esta ley son cuestiones técnicas las que hay que solucionar, pero hay que ser capaces de reconocer que cuando una ley no está operando en el sentido que se quiere hay que cambiarla y que no pasa nada por hacerlo».

Respecto a la posibilidad de contar con el apoyo del PP para aprobar la reforma, Montero ha reconocido la preferencia por los grupos de la investidura, aunque ha asegurado que «lo importante es solucionar este problema que ha provocado desasosiego y dolor entre las mujeres que han visto rebajadas las condenas de sus agresores».