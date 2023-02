GoodWe aumenta su despliegue en España para afrontar nuevos retos y responder a sus expectativas de crecimiento

GoodWe, fabricante de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, estrena nuevas oficinas en Madrid para dar respuesta a un mercado en continuo crecimiento. Con esta apertura, la compañía, que trabaja en España desde 2018, desrtacó que consolida así su posición y su apuesta por el mercado europeo y, en concreto, por el español.

“GoodWe es una de las compañías del sector que está experimentando un crecimiento más significativo, con récord de ventas en todo el mundo y, de forma reseñable, en España. Un hecho que refleja el respaldo y la confianza que recibimos por parte de los clientes, dada la calidad de nuestras soluciones. Sin duda, esta nueva sede será el punto de partida para afrontar los continuos retos de un mercado cada vez más cambiante y responder a nuestras expectativas de crecimiento en España”, afirmó Carlos Martínez, Country Manager de Iberia en GoodWe.

La elección de una nueva sede es fruto del recorrido de la compañía hasta la fecha y refleja su previsible crecimiento de cara a futuro, lo que supone un importante hito para GoodWe. La compañía se ha decantado por un espacio que le permite dar respuesta a su negocio de forma ágil, cómoda y adaptada a las necesidades de los empleados, con el objetivo de convertirse, además, en ‘empresa destino’.

De esta forma, GoodWe se integra en un edificio sostenible ubicado en el madrileño Paseo de la Habana, en el que los nombres de las salas están relacionados con las energías renovables.

En un enclave de oficinas compartidas, GoodWe se alía con Utopicus como el lugar idóneo para dar cabida a un equipo de profesionales en continuo crecimiento. “Un edificio en consonancia con el nuevo mapa energético mundial y marcado por una fuerte colaboración, la digitalización y la necesidad de contribuir a una mayor eficiencia energética para lograr un futuro más sostenible para todos, señas de identidad de marca y del compromiso de GoodWe, que busca aprovechar la tecnología inteligente para impulsar la transición energética”, explicó la compañía.

“El hecho de ocupar un espacio de co-working, caracterizado por su alto nivel de adaptabilidad y flexibilidad, refleja los valores que definen hoy a GoodWe y la continua transformación que estamos experimentando. Desde ahora formamos parte de un edificio innovador, funcional, agradable e ideado para el mejor desempeño de los que hacemos posible esta compañía. Nuestra sede es un reflejo de lo que somos, y de lo que queremos ser en el medio y largo plazo, apostando para ello por la excelencia y los sistemas inteligentes”, indicó Carlos Martínez.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos de GoodWe es transformar e impulsar junto con sus socios y clientes un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Para ello, la compañía cuenta con más de 700 empleados cualificados en investigación y desarrollo (I+D) a nivel mundial, y con más de 4.000 empleados totales, quienes desarrollan productos y soluciones para el segmento residencial, comercial e industrial, donde posee una amplia trayectoria, además de para grandes plantas (‘large scale’). Un servicio de fabricación de soluciones fotovoltaicas que va desde el desarrollo de inversores en grandes plantas a los de las instalaciones de autoconsumo del sector residencial.

Añadió que dentro de la filosofía de GoodWe está acompañar al cliente durante todo el proceso, desde la venta hasta la explotación con su red de distribuidores y servicios, pasando por la instalación de sus productos y soluciones.

Señala que un ejemplo de ello es la puesta en marcha de GoodWe PLUS+, el programa europeo impulsado por la compañía para formar a instaladores y, de esta forma, acompañar a sus socios y clientes durante todas estas fases (venta-instalación-comercialización) mediante sus diferentes equipos especializados.

“Impulsamos este acompañamiento porque en GoodWe queremos ayudar a nuestros socios y clientes en su transición energética. Nuestro compromiso con ellos también reside en transmitir nuestro saber hacer, ampliando así la cadena de calidad desde el fabricante hasta el cliente final, algo que va en consonancia con la vocación con la que nace GoodWe, que es tener una presencia local lo más amplia y cercana posible”, concluyó Carlos Martínez.

EQUIPO

GoodWe se enfrenta a un reto común al sector, el de la atracción de talento, donde está poniendo el foco para hacerse con el mejor equipo de profesionales del sector, “entre los que ya se encuentran David Sánchez, Álvaro Zanón o Carlos Álvarez”, destacó.

David Sánchez, Sales director EMEA de Utility y Large Scale en GoodWe, con más de quince años de experiencia en el sector ha participado en grandes proyectos internacionales. Experto en tecnología de string e inversores centrales, tiene una experiencia única en cuanto a cómo la tecnología de string puede ayudar a maximizar el rendimiento de las grandes plantas solares, lograr un menor LCOE y un mejor ROI.

Carlos Álvarez, director of Grid Connection EMEA de Utility y Large Scale en Goodwe, trabaja en el sector de las energías renovables desde 2004, cuando comenzó su doctorado en ingeniería eléctrica. Desde entonces, se ha centrado en la calidad de la energía y el cumplimiento del código de red para las plantas de energía renovable. Ha trabajado en laboratorios eléctricos, organismos de certificación, asesores técnicos y fabricantes. Ahora se centra en la integración de grandes cantidades de fuentes de energía renovables en las redes eléctricas.

Por su parte, Álvaro Zanón, Technical Director EMEA de Utility y Large Scale en GoodWe valora así su llegada a GoodWe: “Tras haber trabajado durante más de 12 años en empresas de inversores monofásicos, me considero uno de los primeros partidarios de las topologías fotovoltaicas distribuidas. Trabajé en Estados Unidos durante 6 años desarrollando el mercado de los inversores monofásicos y liderando el equipo técnico. Durante los últimos casi siete años he estado trabajando en Huawei España como director técnico para proyectos de Utility. Me uní a GoodWe debido a la respuesta tan positiva de los clientes y el rápido crecimiento de la empresa en el mercado”.

“El equipo de Iberia ha experimentado un gran crecimiento, ya que se ha doblado en el último año. Un gran equipo de siete personas de perfiles top en un sector que sabemos que es de una gran complejidad y competitividad. Nos sentimos muy orgullosos de los profesionales que forman GoodWe, gracias a la política y labor de su equipo de Recursos Humanos. Y es que, más allá de la oficina en sí misma, el equipo humano en España es significativo en número y funciones, y también relevante en el sector, no solo nacional sino internacionalmente. Trabajamos para ser referentes del sector en todos los sentidos” , apuntó Carlos Martínez, Country Manager de Iberia en GoodWe.

RECONOCIMIENTOS

Subrayaron que “el crecimiento de GoodWe es imparable no solo a nivel nacional, sino también internacional. Distintas instituciones han reconocido sucesivamente a GoodWe en la calidad de sus productos, como es el caso de TÜV Rheinland”, que otorgó a la empresa el “All Quality Matters Award”. También han obtenido el Wood Mackenzie ‘World´s Top3 Storage Inverter Supplier’ y el BloombergNEF ‘Most Financially Stable Inverter Compan’ 2021.

GoodWe aseveró que se sitúa en el mercado como el fabricante de inversores más financiable de 2021, con mejor puntuación Altman-Z de los fabricantes de inversores cotizados en Bolsa, según Bloomberg NEF. “Nuestro alto índice de bancabilidad nos hace ser merecedores de la confianza de grandes empresas del sector fotovoltaico, ya que nos reconocen como sinónimo de fiabilidad y rentabilidad de la inversión”, relató Álvaro Zanón.

Por su parte, DNV, el proveedor independiente a nivel mundial de pruebas y asesoramiento técnico y experto en energía, publicó un informe sobre GoodWe evaluando la tecnología y fiabilidad de los inversores como la serie HT. El informe fue emitido tras un exhaustivo proceso de revisión y evaluación de datos y estadísticas, así como de conocimientos fiables en relación con la metodología y el rendimiento técnico. DNV ve a GoodWe como un fabricante consolidado con una historia de éxito en el diseño y la fabricación de inversores, destacando también la calidad de sus inversores y su bancabilidad en grandes proyectos fotovoltaicos

“Con más de 35 GW instalados en más de 100 países del mundo, los inversores GoodWe se encuentran entre los más populares tanto para uso residencial, comercial e industrial como para grandes plantas (utility-scale), con una amplia gama entre 0.7kW y 250kW”, agregó.