¿Qué tiene que ver Instagram con la geografía? Debo admitir que este tema al principio me pareció bastante “normal” pero después de indagar un poco sobre él, tengo que decir que es absolutamente fascinante porque va más allá de una simple imagen que encontramos en las redes sociales como Instagram, se trata de lo que somos capaces de hacer los seres humanos de manera a veces inconsciente, por obtener lo que deseamos.

Y es que actualmente nos encontramos inmersos en la famosa guerra de los “me gusta”, una guerra que nos lleva a inventar lugares que no existen e incluso a distorsionar la realidad. Todo esto nos lleva a cuestionarnos una vez más, ¿Qué tan real es lo que vemos y leemos en las redes sociales y los medios de comunicación en general hoy día?

El sitio web de la popular revista National Geographic recientemente público un artículo donde trataba el tema y presentaba algunos ejemplos de fotografías de lugares famosos totalmente distorsionadas, bien sea por un trabajo de edición con una buena App o porque no somos capaces de disfrutar del paisaje sino que nos enfocamos en lograr una imagen perfecta para las redes sociales, tal y como se mencionaba en ese artículo “ya no se sacan fotos para tener recuerdos sino para ganar me gustas”.

¿Cuál es la consecuencia de esta nueva tendencia? En artículo de National Geographic llegaban magistralmente a dos conclusiones, una, que actualmente la motivación real de los viajes, no es el disfrute, sino obtener aceptación en las redes sociales y dos, una gran cantidad de lugares que se presentan en las redes sociales no existen o por lo menos no existen en la forma en la que se presentan.

A continuación te mencionamos algunos lugares del mundo que solo existen en Instagram y en la imaginación de quienes fueron capaces de crearlos.