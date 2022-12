¿Qué es la LSO?, acogerse a la Ley con Abogados Para Tus Deudas

La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) establece un marco legal para que, tanto los particulares como los autónomos, puedan eliminar sus deudas para siempre y comenzar nuevamente desde cero. Esta ley fue aprobada en el año 2015 con el objetivo de rescatar a quienes se encuentren atravesando una mala situación económica y no puedan afrontar sus deudas.

Para ello, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales cualificados y con experiencia en la temática como los que forman parte del despacho Abogados Para Tus Deudas, uno de los bufetes líderes en España en lo que respecta a cancelación de deudas.

Las características de la Ley de la Segunda Oportunidad

Diseñada por el Gobierno de España para ayudar a las personas sobreendeudadas a eliminar sus deudas pendientes de manera legal y efectiva, la Ley 25/2015, conocida popularmente como LSO, permite cancelar obligaciones correspondientes a préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, facturas y microcréditos. A su vez, es posible suprimir parcial o totalmente deudas con proveedores, así como con Hacienda y Seguridad Social en cantidades que no superen los 10.000 euros.

De esta manera, la sentencia judicial otorga a los deudores el perdón del pasivo, por lo que los bancos o entidades acreedoras no podrán volver a reclamar el dinero. Por ende, cualquier particular, autónomo o empresario que cumpla con las condiciones establecidas en la normativa puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Acogerse a la LSO, de la mano de Abogados Para Tus Deudas

Para proceder de buena fe y cumplir con todos los requisitos que establece la LSO, el equipo de abogados y profesionales expertos en derecho bancario y concursal del despacho Abogados Para Tus Deudas se encarga de asesorar a sus clientes durante todo el proceso. Así, los residentes en España que se declaren insolventes y tengan menos de 5 millones de euros en deudas, las cuales deben corresponder, al menos, a 2 entidades diferentes, pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad. Esto, siempre y cuando, no lo hayan hecho en los últimos 5 años, no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos durante la última década y no tengan infracciones administrativas de gravedad.

Tal es el caso de una vecina de Madrid a quien, a través del asesoramiento de Abogados Para Tus Deudas, se le ha concedido la cancelación de una deuda de más de 122.000 euros, las cuales habían sido adquiridas mediante préstamos y microcréditos en un momento en el que una bajada de ingresos coincidió con un incremento de los gastos.

Por lo tanto, quienes deseen eliminar para siempre la totalidad de sus deudas, de manera rápida y sencilla, pueden contactar con este servicio.