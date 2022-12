La salsa ideal para la ternera: una receta inigualable

UN PLATO PARA NO DEJAR INDIFERENTE

Es el objetivo cuando te enfrentas en la cocina con una receta con la que quieres sorprender y agradar a la familia e invitados. Para ello necesitas que guste por igual a todos pero a la vez que no deje indiferente, que se vayan con la sensación de que era una receta de carne pero que no era cualquier receta, que era algo que no suelen probar ni en los restaurantes. Y aquí la salsa es tan protagonista como el producto principal, la ternera. ¿De qué salsa hablamos?