Wolves Legacy y la legendaria fórmula que los perros devoran, piensos para perros

Cuando uno realiza una búsqueda de piensos para perros en la web, encuentra una abrumadora cantidad de resultados, pero le será difícil conocer cuáles son realmente los mejores piensos para perros debido a la información contradictoria y afectada por las modas, más que por la realidad científica.

Los piensos para mascotas han inundado los mercados de todo el mundo, sin embargo, pocos son capaces de pasar la prueba de oro a la hora de evaluarlos: superar el mensaje destinado a los dueños y centrarse en ser los mejores piensos para perros, no para personas.

Sucede que la mayor parte de las fórmulas se centran en satisfacer lo que el propietario humano querría comer, no lo que el perro necesita. Así se ven propuestas como “verduras frescas de la huerta”, cuando en la vida real el cánido no puede digerir verduras frescas, saldrán todas con las heces, porque ellos evolucionaron para comer verduras predigeridas por sus presas, es decir, tomándolas de las vísceras de sus víctimas al destriparlas, no del huerto recién cortadas.

Un pienso para cachorros debe pensar en lo que comen naturalmente los cachorros, no en lo que se le daría a un bebé humano. A menos que se quiera hacer con su aparato digestivo lo que se le haría a sus caderas, si se obliga al perro a caminar todo el tiempo en dos patas porque se considera que es más digno, como en los humanos.

Cuando se piensa en mejores piensos para perros, primero se piensa en perros, no en personas

Hay un mal principio en marketing, y es dar al cliente lo que el cliente quiere, aunque eso que quiera choque con la verdadera necesidad.

A la hora de vender cosméticos, el profesional de marketing se ubica en el estado mental de su consumidor. Está pensando en quitarse años, o al menos en detener el tiempo. Y está pensando en un atractivo sexual. Por lo tanto, hay que darle un cosmético que tenga esos dos conceptos camuflados en los ingredientes a destacar. Un buen ejemplo de esto sería “con extracto de placenta de ballena y pistilo de rosas”, esta frase contiene la placenta como el origen de la vida (se quitan años y se rejuvenece), y un leve contenido sexual (el pistilo de la rosa).

Hasta aquí todo está bien, siempre que tanto la placenta de ballena como el pistilo de la rosa sean beneficiosos para la piel. ¿Pero qué sucede si no tienen nada útil para ella?, o peor aún ¿qué sucede si son perjudiciales?

La idea de verduras frescas en un pienso para perros responde a este principio. El cliente quiere que su perro coma como él, es decir, suculentas y coloridas verduras frescas, lo que para un perro es indigestible.

La moda de las dietas gourmet y los trastornos digestivos caninos

Respondiendo a este principio, los piensos para perros han adoptado modas como la de “libre de cereales”. Coincide esto con la moda de las dietas humanas sin harinas. “Si a mí me hacen mal las harinas» – piensa el propietario – «a mi perro seguramente también porque es como un humano”.

A partir de esa moda, la FDA encontró severos problemas cardíacos irreversibles en perros que eran alimentados con dietas sin cereales. Es que en la naturaleza, las presas son grandes consumidoras de cereales, ya que las gramíneas silvestres abundan en las praderas donde pastan. Y los lobos, lo primero que comen, son las vísceras cargadas de semillas a medio digerir cuando matan a sus víctimas. La falta de cereales ha traído más de un llanto durante el entierro o la cremación de una mascota canina.

Otra moda son las dietas gourmet, cambiando los platillos constantemente, para que “mi perro disfrute de la variedad»

Así los perros son alimentados un tiempo con pienso a base de pollo y guisantes, luego a base de conejo con patatas, luego a base de cordero con verduras frescas. Todo suena bonito, y hasta ponen un chef en la imagen del envase o en las publicidades. El problema es que la microbiota canina ha evolucionado para digerir una comida lo más homogénea posible, y el cambio permanente de dieta hace que no pueda estabilizarse la población de dicha microbiota, con los consecuentes trastornos digestivos e intolerancias. Nunca en el pasado hubo la cantidad de perros alérgicos e intolerantes a los alimentos como ahora.

Tampoco sería bueno dar a un perro, un alimento para mascotas que solo tenga un ingrediente como por ejemplo “pato y zanahorias”, que suena muy bonito, pero si solamente come eso, tendrá exceso de omega 6, y carencias de omega 3, con las consecuencias inflamatorias de todo tipo, además de muchas otras carencias.

Wolves Legacy pienso para perros, no se corta a la hora de pensar en qué tiene que comer un perro

Lo que el perro realmente necesita es muy diferente a lo que necesita un humano. A nadie le resultaría muy de alta cocina una preparación que contenga carne de rumiante, de ave y de salmón, todo en la misma fuente. Para una persona es como si se metiera en la misma olla todos los ingredientes que se van a comer en la semana, incluyendo los postres y el café, y se remueva todo para comerlo homogéneo. Sin embargo, eso es necesario para que los perros se nutran con todo lo que necesitan, pero a la vez manteniendo homogénea la ingesta para asegurarse no cambiarle las cosas permanentemente a sus bacterias intestinales. No hay que olvidas que los humanos, descendientes de primates, comen varias veces al día con diversidad de alimentos, mientras que el perro está evolucionado para comer una vez cada tanto, y todo de una sola vez en una misma preparación: las vísceras de sus presas donde encuentra tejidos cárnicos, cereales y fibras acondicionadas predigeridas, vitaminas, minerales, etc.

Wolves Legacy Dog Food puede decir que ha pensado en sus perros antes que en ser políticamente correctos para las ventas, y el resultado es un pienso para perros que ellos devoran, que les aporta energía y vitalidad, salud, fortaleza, longevidad. Y es ese el motivo por el que viene ganando adeptos a toda velocidad. Los propietarios de mascotas no encontrarán mensajes a la moda en su fórmula, pero sus perros demuestran que ellos lo elegirían si les dieran el dinero para que hagan por sí mismos la compra.