Reka, Ed is Dead, Detroit in Effect y Truncate se preparan para el Fanzine Fest 2022

No porque entremos en la época del frío, de diciembre o de las Navidades los festivales se van a acabar, ni mucho menos. Y sino que se lo digan al Fanzine Fest, que este 2022 vuelve por nuestro país a Galicia con uno de los shows más espectaculares para todo amante de la música electrónica.

De hecho, este espectáculo es algo más que considerado en nuestro país, del que son muchos los que esperaban con ansias que el Fanzine Fest volviera a tierras como la de A Coruña, donde el próximo mes de diciembre, y para un evento de 6 días, contaremos con parte de los mejores grupos (y más populares) del género.

Hablamos, claro está, de atracciones y escenarios con un cartel inmejorable, que será la combinación perfecta para pasar unos días para recordar y vivir una experiencia musical única e inolvidable, más teniendo en cuenta que los nombres que sonarán en este Fanzine Fest 2022 buscan ser de lo mejor del momento.

A Coruña volverá a contar con el Fanzine Fest, su festival de música electrónica, desde el 5 de diciembre

De esta forma, el musical del Fanzine Fest volverá a A Coruña con una programación que juntará «lo mejor del audiovisual gallego y nacional», según apuntan desde el Ayuntamiento de la ciudad.

Con todo, tal y como explica el propio festival, se trata de un espectáculo de vanguardia para una nueva década, una experiencia sensorial única que aúna música electrónica y artes visuales. La misma será, además, una cita internacional imprescindible para los amantes de los sonidos más avanzados.

Con siete ediciones a sus espaldas, Fanzine Fest llegará a la ciudad el próximo día 5 de diciembre con un recorrido por cinco días, hasta el día 10 de diciembre, en el que se ha convertido en un show primordial para los amantes de la música en el noroeste de España.

A lo largo de su trayectoria, el evento ha demostrado su enorme potencial y su capacidad para dinamizar y expandir la música electrónica, abriendo nuevas vías de comunicación con públicos de todas las edades y afianzando la relación entre la cultura de vanguardia y la ciudad de A Coruña.

Serán 20 shows de diferentes artistas

Como tal, podemos decir que Fanzine Fest es uno de los festivales de música más interesantes, pero del que hace porque su género de música electrónica cobre una importancia mayor, como se lleva celebrando desde hace 8 años.

Así, este apostará por expandir la cultura moderna por toda la ciudad con la presencia de artistas locales e internacionales en espacios íntimamente ligados a la cultura científica o contemporánea, además de charlas y formaciones abiertas tanto para público adulto como infantil, y la posibilidad de descubrir la gastronomía y alimentación de proximidad.

Como muestra la foto del cartel que te presentamos en la imagen superior, este festival ofrecerá más de 20 shows de artistas pero no solo gallegos, sino que también llegarán personalidades y grupos nacionales e internacionales. Entre ellos, y en referencia a algunos nombres propios más conocidos dentro del panorama, tenemos a los Reka, Ed is Dead, Detroit in Effect, Acoustic Trauma, Death Whistle, Beyond & Pedro Maia o Komatssu, entre otros.

En esas, para situar a los que vayan a acudir, se han conocido los escenarios donde se encontrarán estos grupos, como el Planetario x WE, La Fundación Luis Seoane x SON Estrella Galicia, Domus, la Sala O Túnel y, por primera vez, el espacio público en la Cidade Vella.

Seis jornadas repletas de música electrónica de vanguardia que ya celebra la octava edición convertido de facto en uno de los festivales de referencia del norte de España. Para saber y conocer toda la información al respecto, y buscar las entradas para acudir (si tienes suerte), puedes acceder desde la página web oficial del Fanzine Fest.