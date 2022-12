Libros mobi: dejan de existir y triunfa el formato epub

Los libros electrónicos cada vez son más populares a la hora de leer por todas las ventajas que ofrecen, por lo que cada vez son más las personas que apuestan por estos dispositivos a la hora de leer y gestionar su biblioteca de libros.

Los formatos de los archivos de lectura son una de las pequeñas desventajas de los lectores de libros debido a la falta de un formato estándar. Afortunadamente, Amazon ha dado un paso importante en este aspecto, admitiendo por fin el formato EPUB en sus dispositivos Kindle, lo que es una gran noticia para todos los usuarios que utilizan su libro electrónico.

Adquirir el mejor ebook te permite disfrutar de todos tus títulos en un mismo dispositivo para poder acceder a ellos de forma inmediata en el lugar y horario que prefieras.

Diferencias entre MOBI y EPUB

Cuando Amazon lanzó su impresionante Kindle, en 2007, lo hizo de la mano de un nuevo formato de libro electrónico con la intención de convertirlo en el estándar del mercado. Por este motivo, Kindle nunca soportó el EPUB, el formato más popular a nivel global en este sentido.

Con la noticia de que por fin Kindle acepta el formato EPUB, MOBI pasa a un segundo plano y los usuarios del libro electrónico de Amazon dejarán de utilizar herramientas para convertir entre ambos formatos (ahorrando mucho tiempo y esfuerzo). Veamos las principales diferencias entre ambos formatos.

MOBI es un formato de archivo de Amazon para utilizar en sus dispositivos Kindle, mientras EPUB es un formato abierto que puede utilizar cualquier fabricante en sus dispositivos.

EPUB es un formato compatible en todas las plataformas disponibles (ahora que Kindle los acepta), mientras MOBI está limitado a unos pocos dispositivos.

MOBI es un formato más complejo que EPUB, ya que admite algunas funciones avanzadas como control de navegación, indexación, alto grado de compresión, posibilidad de añadir o resaltar contenido, e incluso, la posibilidad de incluir un diccionario.

El International Digital Publishing Forum es el encargado de regir el formato EPUB, aplicando unas normas específicas de uso. Por su parte, MOBIpocket fue adquirido por Amazon que es la propietaria actual del mismo.

Kindle no admitirá libros MOBI a partir de 2023

Además de la gran noticia de soportar el formato EPUB, Amazon ha sorprendido con la noticia que Kindle no admitirá el formato MOBI a partir de 2023. El motivo es que se ha quedado obsoleto y no es capaz de soportar las nuevas funcionalidades de Kindle para documentos (los MOBI que tengan los usuarios en su biblioteca no se verán afectados).

Por lo tanto, Kindle dejará de lado sus MOBI, pero amplía los formatos soportados con EPUB, que se une a otros tipos que admite como documentos de Word, imágenes (PNG, JPG, GIF y BMP), PDF, RTF y HTML.

Ahora que Kindle soporta también los libros en formato EPUB, se convierten aún más en una gran alternativa para realizar un regalo de lectura. El libro electrónico de Amazon es probablemente el mejor del mercado, por lo que al abrirse a los EPUB, sus ventas aumentarán de forma notable.