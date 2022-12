Películas picantes para pasar una verdadera noche de cine – Noticias Empresariales

¿A quién no le gusta ver una buena película con palomitas y/o vino? Aunque, a veces, elegir la película correcta llega a ser todo un desafío y puedes perder mucho tiempo viendo tráilers y decidiendo si es lo suficientemente buena. ¿Cuántas veces has empezado a ver una película y te das cuenta de que no es lo que estabas buscando? Por ello, EasyToys ha realizado una investigación y ha seleccionado las 10 mejores películas eróticas que te harán pasar una verdadera noche de cine.Desde las películas más suaves, hasta las más morbosas, en el siguiente artículo la marca de sextoys ha hecho la mejor selección de producciones internacionales y locales que no puedes perderte. Si te animas a probar en la vida real lo que ves en la ficción, EasyToys cuenta siempre con las mejores alternativas y consejos para ti.

Películas Kinky y BDSM

No podemos hablar de Kinky y BDSM sin mencionar la trilogía de renombre internacional Cincuenta Sombras de Grey. Esta saga incluso inspiró una marca completa de productos BDSM. Y, siguiendo con la temática BSDM, otra buena opción es: La Secretaria, una opción ideal para inspirar juegos de rol y experiencias atrevidas. ¡Deja volar tu imaginación y descubre nuevas experiencias solo/a, con tu pareja o con tu amigo/a especial!

Películas eróticas

Si el cine Kinky y BDSM no es para ti, existen películas más suaves que no olvidan el lado picante, inspirándote para hacer realidad tus fantasías. El ejemplo perfecto es Ojos bien cerrados, una película que trata la relación de una pareja aparentemente perfecta, la cual deberá decidir si lanzarse a cumplir sus fantasías sexuales íntimas (que no incluyen a su hasta ahora pareja) ¿Actuarán según sus fantasías? Tendrás que averiguarlo por ti mismo.Bajos instintos, es un clásico. Esta película combina el sexo y la muerte, dos temas populares de las películas de esa época. Aunque esta puede no ser la combinación más obvia, la tensión sexual entre los personajes principales es suficiente para encender las llamas de sus relaciones.La última película erótica de esta lista es una trilogía de Netflix, 365 días. Estas películas eróticas polacas se basan en una serie de libros que cumplen todos los requisitos para calentar el ambiente. La saga trata sobre la relación entre una mujer de Varsovia y un hombre siciliano dominante.Soñadores. Isabelle y su hermano Theo, solos en la ciudad mientras sus padres están fuera, invitan a su apartamento a Matthew, un joven estudiante estadounidense que conocieron en un cine. Lo que sucede allí, debes descubrirlo por ti mismo.

Producciones locales

España ha sido y sigue siendo uno de los países más innovadores del mundo en la producción de este tipo de cine. Si te has quedado con ganas de más, en la página de EasyToys podrás encontrar las 5 películas españolas eróticas mejor valoradas.Ahora que ya tienes plan para tu próxima cita, prepara palomitas y busca compañía. Aunque tal y como indican desde EasyToys, disfrutarlas solo/a también puede ser un éxito. Echa un vistazo a su catálogo para darle un plus a tu noche de cine.