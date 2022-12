El árbol de navidad de Aldi por menos de 25 euros que está arrasando

Aunque no parezca cierto, la navidad está a menos de un mes de llegar. El año se ha ido volando y las luces de colores ya comienzan a pedir ser desempolvadas. Cambiar el árbol de navidad no es algo que se realice con frecuencia, pero a cada un cierto tiempo, es necesario hacerlo. De igual modo, no todo el mundo está dispuesto a gastar una fortuna en un accesorio que solo se emplea durante un mes del años. Por esta razón, Aldi agregó a su catálogo algunos árboles que cuestan menos de 25 euros y son todo un furor en el mercado.

La popularidad de Aldi Aldi es una cadena alemana reconocida en el mundo entero, principalmente en Europa, por su amplio catálogo de productos internacionales. Para esta nueva temporada navideña, la firma agregó a sus tiendas algunas novedades que no te puedes perder. Desde el pasado 19 de noviembre, puedes conseguir bolas de navidad LED; figuritas de vidrio para decorar el árbol, coronas de adviento y decoración navideña para las ventanas, entre otras.

