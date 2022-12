La Navidad está a la vuelta de la esquina y el Black Friday que recientemente hemos dejado atrás ha sido una buena oportunidad para hacerte con buenos regalos para dárselos a tus seres queridos. Si por unos u otros motivos todavía no has hecho las compras, no te preocupes: todavía estás a tiempo.

Sin embargo, el problema para muchas personas no son los escasos días que quedan para esta festividad repleta de alegría, sino la falta de ideas. ¿También es tu caso? Entonces presta atención a las siguientes sugerencias. Y es que a continuación mencionaremos los que, bajo nuestro criterio, son los 5 mejores regalos para hacer esta Navidad basándonos en la calidad, la originalidad y la ilusión que trasladan a las personas que los reciben en unas fechas tan señaladas.

Ilustraciones personalizadas

Empezamos por el que es con diferencia el mejor regalo para hacer esta Navidad: las ilustraciones personalizadas. En otros tiempos era necesario acudir presencialmente a una empresa especializada, pero hoy en día este tipo de negocios trabajan a distancia. Un claro ejemplo es el de Pictorini, una de las principales elecciones de quienes tienen en mente este regalo para sorprender a un familiar, una pareja o un amigo.

Dichos productos son idóneos para darle un soplo de aire fresco a la vivienda, concretamente realizando un bonito cambio en la decoración de una pared o varias de ellas.

Son numerosos los resultados que se consiguen a nivel visual colocando una ilustración personalizada o varias en una pared. En primer lugar, si la encargada de realizarla es una empresa experimentada que ofrece una gran calidad, como Pictorini, el conjunto pasa a ser sinónimo de elegancia en estado puro.

La pared en cuestión, por si fuera poco, muestra una mayor personalidad, lo cual es de agradecer por parte no solo de los propietarios e inquilinos, sino también de las visitas que acuden al domicilio.

Las Ilustraciones Personalizadas adicionalmente generan un contraste que resulta atractivo a más no poder. Por si fuera poco, aportan una impagable dosis tanto de textura como de color. En definitiva, la pared experimenta un lavado de cara muy favorable.

Conviene destacar el hecho de que este regalo para Navidad es uno de los más versátiles que existen. Y es que no está pensado para un lugar de la casa en concreto, sino que es apto para cualquier pared. Es decir, todas las paredes del hogar quedan bien al ser decoradas con una ilustración personalizada: dormitorio, pasillo, salón, etcétera.

A todo ello hay que sumar un aspecto que no podemos pasar por alto en plena época de crisis económica: las ilustraciones personalizadas no son caras. Así pues, podrás hacerte con una de ellas sin que esto suponga realizar un gasto estratosférico, sino más bien todo lo contrario. De esta manera tu ser querido se verá capaz de otorgar una mayor personalidad a las paredes de su vivienda.

Caja regalo ‘3 días juntos por Europa’

Viajar por Europa es todo un placer del que puedes hacer partícipes a tus allegados. Para tal fin basta con regalarles una caja conocida bajo el nombre de ‘3 días juntos por Europa’, la cual es comercializada por la empresa Wonderbox.

La persona a la que se lo entregues por Navidad podrá elegir entre un total superior a mil estancias distintas, gozando de un par de noches en países tan atractivos de visitar como Italia, Francia y Portugal.

Retratos de mascota personalizado

Seguidamente toca hablar de un regalo para Navidad que recuerda al primero que hemos sacado a colación, aunque en este caso se trata de un retrato que refleja a la perfección tanto el aspecto visual como el carácter de la mascota del individuo que recibe dicho presente navideño.

No importa si se trata de un leal perro o de un cariñoso gatito: en cualquier caso, indistintamente del animal, los Retratos de Mascota Personalizado se dibujan de manera precisa y con una calidad exquisita para que decoren cualquier estancia del hogar.

Velas perfumadas con motivos navideños

Iluminar y aportar una dosis de buen olor al mismo tiempo en que se decora el hogar con la temática navideña es posible con un producto en concreto: la vela perfumada. Hay packs que incluyen más de una decena de piezas, por lo que sean cuales sean sus gustos acertarás regalándoselo.

Colgante de plata de ley bañado en color oro rosa

Si la persona a la que le regalarás un producto por Navidad es una mujer, muy probablemente estará encantada si el presente que le entregas el 25 de diciembre o el 6 de enero es un colgante de plata de ley de un color en concreto.

Nos referimos a una tonalidad que triunfa entre las chicas de hoy en día: el color oro rosa. Eso sí, no te conformes con el primero que veas. Asegúrate de que sea de calidad e hipoalergénico.