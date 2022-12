El truco de la OCU para calentar tu casa sin usar calefacción

Algunas alternativas a la calefacción

Alternativas a la calefacción

Para muchos que viven en pisos o casas donde la calefacción no está integrada seguramente estas alternativas no son ninguna novedad pero si no las conoces la OCU nos cuenta cuáles son estas alternativas a la calefacción.

En las casas donde no está integrada la calefacción se suele usar alternativas que pueden ser muy económicas algunas de ellas son los calefactores las estufas radiadores e incluso las chimeneas.

Puesto que cada alternativa tiene sus pros y sus contras y para saber la que más le conviene a tu hogar, es mejor que hagas un balance de costo y beneficio para que elijas el mejor sistema.