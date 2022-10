Ramón Calderón: «No estoy a favor de la Superliga, es un proyecto que nació muerto»

El ex presidente del Real Madrid Ramón Calderón se mostró este jueves contrario a la Superliga liderada por el dirigente madridista Florentino Pérez, asegurando que es un proyecto que «se planteó en el peor momento» y «nació muerto», al mismo tiempo que celebró que el Clásico de este domingo (16.15 horas) reúna la «atención del mundo entero».

«No estoy a favor de la Superliga, se planteó en el peor momento, con la pandemia. Es un proyecto que nació muerto, no fueron capaces de explicarlo, nadie sabía a dónde y para quién iba el dinero, se eliminaba la meritocracia, que es fundamental en el deporte. La Champions es una gran competición, se puede mejorar, pero está muy bien«, valoró Calderón durante el Desafío Nacex Madrid-Barça de pádel.

A falta de solo tres días para que el Santiago Bernabéu acoja el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el ex dirigente merengue destacó el «momento extraordinario» por el que atraviesan los blancos. «No ha perdido ni un partido, solo ha empatado dos», analizó, antes de afirmar que la imagen del Barça este miércoles en Champions «no fue buena».

«Es muy pronto, solo han encajado un gol, van líderes (en Liga). Ayer sufrió, pero es normal, es un proyecto nuevo, hay que tener paciencia, aunque sé que en el fútbol no es fácil. Laporta lo hizo bien en su época anterior, y ahora lo está haciendo bien«, añadió sobre los azulgranas.

No obstante, agregó que «lo bueno de los Clásicos es que atraen la atención del mundo entero hacia el fútbol español». «El domingo cientos de millones de personas verán el partido por televisión para ver a dos equipos que son ejemplo para el mundo entero. Son dos clubes que son un ejemplo para el mundo del fútbol, viven de sus propios recursos y eso es un milagro, y encima lo hacen ganando, a clubes estado, a clubes propiedad de multimillonarios… Son dos modelos ejemplares y ojalá sobrevivan así durante mucho tiempo», celebró.

Sobre una posible salida del delantero francés Kylian Mbappé del PSG con rumbo al Bernabéu, después de la negativa del jugador este verano, Calderón dejó claro que «siempre querría» ficharlo. «Hubo demasiada confianza. Cuando fiché a Cristiano había una cláusula de penalización y yo creía que se había hecho con Mbappé. No sé por qué no se hizo, pero es uno más. No pasa nada porque no haya venido. Han hablado de traición, pero el jugador estaba en un equipo, no se puede utilizar esa palabra», comentó.

«En los planes de Mbappé no entra el Real Madrid. Es un jugador excepciona pero no se llegó a un acuerdo, y eso es todo. Pero ahí no acaba el mundo, el Real Madrid lo ganó todo, tiene una plantilla muy compensada, con jugadores extraordinarios, Mbappé es uno más», profundizó, antes de reconocer que «iría a por Haaland y Mbappé», porque «son dos jugadores extraordinarios» que «pueden resolver un partido».

Finalmente, valoró las palabras del entrenador del Barça, Xavi Hernández, quien aseguró que el campeón de la Champions «no siempre es el mejor». «Hay factores que influyen en cualquier competición, pero el que gana es porque lo ha merecido, puede influir la suerte, pero si la ganas es porque eres mejor, es lo lógico», zanjó.