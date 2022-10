El PP pide a Sánchez que defienda la integridad territorial tras decir Marruecos que no tiene fronteras con España

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda con rotundidad la integridad territorial después de que Marruecos haya dicho en una carta a la ONU que no tiene fronteras territoriales con España. En su turno de réplica durante el Pleno, Gamarra se ha referido a la carta que Marruecos ha remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para responder por el salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio.

En ella, el Gobierno marroquí sostiene que es «inexacto» referirse a «la línea de separación entre Marruecos y Melilla» como «frontera hispano-marroquí», como afirman en su texto, puesto que «el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este motivo, no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso». La portavoz del PP ha pedido al presidente, que dado que está en sede parlamentaria, aproveche para «afirmar que es rotundamente falso» lo que dice Rabat y no marcharse «sin defender nuestra integridad territorial» y la soberanía de España.