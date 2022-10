Los jugadores de lotería empiezan a jugar los números de la Reina Isabel II de Inglaterra

#APUESTAS | Contenido para mayores de 18 años

La difunta Reina del Reino Unido, Elizabeth II de Inglaterra, era un personaje que levantaba pasiones en desde diferentes polos: había quienes la amaban, había quienes la odiaban, pero nadie puede negar la gran influencia que, durante más de 70 años de reinado, la monarca ejerció sobre el mundo occidental, no solo siendo la soberana del Reino Unido, que implica tener la potestad de promulgar edictos, así como comandar a las fuerzas del orden público y ser la cabeza del ejército y representante de la fe anglicana: su influencia en occidente y en los miembros de la Commonwealth, que va más allá del Reino Unido, es innegable.

Su fallecimiento fue una noticia trágica para millones de personas, así como un evento histórico. Esto ha despertado diferentes reacciones en muchas partes del mundo, y que muchos utilicen su imagen para, entre otras cosas, atraer la suerte. En el mundo de las loterías, y no solo en el Reino Unido, se están usando números relacionados a su persona para tratar de “atraer la buena suerte”. Creas o no en este tipo de cosas, lo mejor, por supuesto, es no confiarse, y mejor probar estas aplicaciones te darán la oportunidad de participar en una lotería confiable, donde podrás encontrar algunos de los juegos de lotería más populares y con mejores premios del mercado.

¿Cuáles son los números relacionados con la muerte de la Reina Isabel II?

La mayoría de los números relacionados a la Reina, tienen que ver con fechas, así como con datos referentes a su reinado, por ejemplo, los 70 años durante los cuales Elizabeth ejerció su reinado, 19-52, año en que ascendería al trono, 08-09-20-22, la fecha de su fallecimiento, la edad que tenía al morir, 96 años, así como otros como el 21-04-19-26, el día de su natalicio y el día en que nació su hijo mayor, el heredero al trono, Carlos III, 14-11-19-48. Todos estos son datos que, durante todo septiembre, han sido utilizados para jugar a distintas loterías en todo el mundo, como ya dijimos, en un intento de atraer la suerte.

Finalmente, otro número que explotó en el mundo de las loterías fue el 03-10, número que recuerda la hora en la que el médico real declaró fallecida a la mandataria. Este número en particular también tuvo una gran importancia en los juegos de azar, poco después de que la familia confirmara el hecho a la prensa.

¿Dan suerte realmente los números de famosos?

Claro que es muy probable que más de una vez estos números hayan salido ganadores, y, el principal atractivo de las loterías es poder jugar cualquier número que para ti tenga un significado, o bien números al azar, la verdad es que cualquier número tiene la misma posibilidad de salir en un sorteo de loterías, pero la muerte de un famoso siempre trae consigo este fenómeno.

Es decir, si algún número tiene cierta relevancia para ti, juégalo sin remordimiento, o si quieres simplemente escoger números al azar, ya que en ambos casos tendrás exactamente las mismas posibilidades de acertar y ganarte un premio.