Arranca la segunda temporada del musical TINA, en el teatro Coliseum de Madrid.

Para celebrarlo, la propia cantante ha donado una selección de los premios que ha recibido a lo largo de su carrera, que podrán verse en la entrada del teatro.

Una historia de superación, sobre una mujer que hizo frente a todos los obstáculos para lograr llegar a lo más alto cuando nadie apostaba por ella. Es el argumento de TINA, el musical que ha estrenado su segunda temporada en Madrid y que ha celebrado tan sonada ocasión con una exposición que muestra alguno de los numerosos premios que ha recibido Tina Turner a lo largo de su dilatada carrera.

Este musical es narra el sonado regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del Rock and Roll. TINA, el musical de Tina Turner es una celebración de la resistencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad. Tina Turner, galardonada con 12 premios Grammy, es una de las artistas más taquilleras de todos los tiempos. Sus conciertos han sido vistos por millones de personas de todo el mundo.

Una vida marcada por la tragedia

El espectáculo comienza en Nutbush Tennesse, lugar en el que nace Anna-Mae Bullock, hija de Zelma Priscilla y Floyd Richard Bullock. Cuando tenía solo 11 años su madre huye a St. Louis, escapando de los abusos de su esposo. A los dieciséis años, Anna-Mae decide ir a buscar a su madre a St Louis para vivir con ella y con su hermana Alline. Allí, Ike Turner le pide a Anna-Mae que suba al escenario a cantar con su banda, The Kings of the Rhythm. Está tan impresionado por su voz que incluso le pide que se una a su grupo como la primera integrante femenina.

Ike rebautiza a Anna-Mae como Tina Turner y cambia el nombre de su banda. A partir de ahora se llamarán: Ike y Tina Turner. En 1962 se casa con Ike en Tijuana, México. Craso error. Pocos después, el productor Phil Spector presenta a Tina Turner en su famoso Wall of Sound. En Europa la canción se convierte un éxito y Tina se hace famosa a nivel internacional. Los Rolling Stones le piden a Ike y Tina que sean sus teloneros.

El concierto de record

Ike es adicto a la cocaína y abusa cada vez más frecuentemente de Tina tanto en el plano emocional como en el físico. A finales de 1968, Tina Turner intenta suicidarse ingiriendo 50 pastillas de Valium. Pese a ello, todavía se niega a abandonar a su esposo. No obstante, el abuso se vuelve tan intenso que Tina decide acabar con su matrimonio y se lleva a sus hijos con ella. Durante el proceso de divorcio, Tina solo pide una cosa: mantener Tina Turner como nombre artístico.

Tras una temporada en Las Vegas, en la que apenas tenía para comer, decide cambiar de manager y probar suerte en Londres, donde la rechazan por su edad y su color de piel. No se rinde y en poco menos de un año consigue llegar a lo más alto. De hecho, Río’88 representa el ápice de la carrera de Tina Turner. Grabado en el estadio Maracaná, ante 182.000 personas, es la crónica de un concierto que ingresa en el Libro Guinness de los récords por ser la mayor multitud congregada por una figura musical. Precisamente, recreando este punto, termina el espectáculo madrileño, con una banda de impresión y una escenografía para quitarse el sombrero.

Con el beneplácito de la propia Tina Turner

Stage Entertainment, en colaboración con la propia Tina Turner, es el productor TINA, en el teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña. “Es muy importante para mí poder compartir mi historia completa. Este musical no se trata de mi estrellato: se trata del viaje que hice para llegar allí. Quiero que cada noche, cada espectador capte la idea de que puedes convertir el veneno en medicina. Que este espectáculo sea una inspiración, un recordatorio de nuestra capacidad de recuperación y un momento para celebrar nuestra capacidad para superar las dificultades juntos”, explica Tina Turner.

TINA, el Musical está dirigido por la aclamada Phyllida Lloyd. El libreto corre a cargo de Katori Hall (ganadora de un premio Olivier) y cuenta con muchos de los temas más conocidos de Tina Turner, y ha sido nominado y galardonado con algunos de los galardones internacionales más prestigiosos. Con un elenco impresionante, una banda de más de 10 músicos y unos vocalistas que ponen los pelos de punta, TINA se ha erigido como uno de los espectáculos más aclamados de Madrid. La sensibilidad de los actores, unido al ritmo y a la buena música convierten a TINA es un musical ya de culto. Un éxito bien merecido, sin duda. Merece la pena.