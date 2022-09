¿Qué es TPV Ticket BAI?, todo lo que se necesita saber

Por normativa, para abrir un restaurante en la Comunidad Autónoma del País Vasco, hay saber que es necesario implementar en el establecimiento un TPV para hostelería que sea compatible con Ticket BAI.

En este artículo, se explica todo lo relacionado con este nuevo sistema de facturación online, que ya es totalmente obligatorio para cumplir con los nuevos preceptos de la hacienda del País Vasco.

¿Qué es Ticket BAI?

Ticket BAI es un sistema compartido entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco, por el que todas las personas físicas y jurídicas que ejercen una actividad económica deben utilizar un software que cumpla con unos requisitos técnicos de facturación.

El sistema Ticket BAI tiene como objetivo establecer una serie de obligaciones legales y técnicas, de modo que todas las personas físicas y jurídicas están obligadas a: entregar el ticket de venta al consumidor final de acuerdo a los requerimientos de Ticket BAI y enviar a la Hacienda Foral correspondiente toda la facturación telemáticamente.

Objetivos del sistema Ticket BAI

Sin duda, Ticket BAI es una herramienta eficaz contra el fraude fiscal, aunque su misión es bastante más amplia. Con Ticket BAI, el gobierno del País Vasco pretende: optimizar el sistema fiscal, pues se reducirán costes para el seguimiento y la recaudación de las obligaciones fiscales; establecer un mayor control de los ingresos de negocios que reciben principalmente pagos en efectivo; favorecer la igualdad, ya que cada empresa o persona física tributará en función de su rendimiento económico real; y proteger al consumidor, ya que recibirá su ticket por cada compra realizada y tendrá mayor garantía a la hora de hacer una reclamación.

¿Qué pasa si no se cumple con esta normativa?

Si se tiene un negocio de hostelería en esta comunidad autónoma y no se dispone de un software TPV Ticket BAI, no se usa, se piratea, se borran datos o no se declaran todos los tickets o facturas, se pueden aplicar las siguientes sanciones: el 20 % de la cifra de negocio, con un mínimo de 20.000 €, si es la primera vez; y el 30 % de la cifra de negocio, con un mínimo de 30.000 €, si es la segunda vez.

¿Qué necesitan los restaurantes para cumplir con Ticket BAI?

Para cumplir con el sistema Ticket BAI, los restaurantes tienen que adaptar los sistemas de facturación de sus negocios con: un dispositivo certificado, ya que hay que tener certificado el dispositivo TPV Ticket BAI desde el que se va a emitir la factura o ticket y que también puede ser un ordenador, tablet, etc.; la firma de software, puesto que es necesario disponer de un software firmado con un certificado de la empresa que lo desarrolla; y tener un software de gestión y facturación que permita incluir el código QR y TBAI en el ticket o factura y elaborar y enviar ficheros con toda la información de la factura con la huella que identifica el usuario, el dispositivo y el programa.

Las características de TPV Ticket BAI

Lo que Ticket BAI hace es un encadenamiento y la firma electrónica de las facturas, por lo que se impide la manipulación o el borrado de estas.

Como no se pueden manipular o borrar las facturas una vez emitidas, se asegura la autenticidad, la integridad, la trazabilidad y la inviolabilidad de los registros informáticos.

El TPV Ticket BAI, además de todos los datos necesarios para la factura, también debe generar: dos campos nuevos que son el código identificativo Ticket BAI y un código QR, un fichero único de factura Ticket BAI en archivo XML de intercambio de información y un fichero con la información de la factura y la huella que certifica el dispositivo, el programa y el usuario.

Conclusión

Ahora que ya se sabe cómo funciona el sistema Ticket BAI, solo hay que comprobar que el programa TPV hostelería que se use en el restaurante sea compatible con este sistema de facturación.

Y es que la implantación de Ticket BAI requiere del uso de programas de facturación adaptados que faciliten a las empresas de hostelería el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.