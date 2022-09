AT Academia del Transportista lanza la FP oficial e-Learning de Técnico Superior en Transporte y Logística

/COMUNICAE/

El CFGS se cursará en modalidad online y pretende fomentar el emprendimiento y satisfacer la urgente demanda de trabajadores cualificados que actualmente tiene el sector del Transporte y de la Logística

AT Academia del Transportista consolida su liderazgo en la formación especializada para el Transporte y la Logística, ampliando su oferta educativa en el sector del e-Learning de la Formación Profesional, con una titulación de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación y FP, y que corresponderá al nivel «D» tras la última reforma educativa.

En España, el sector del Transporte y la Logística generó en 2021 más de 1 millón de contratos, cerca de 200.000 empresas y supone el 10,3% sobre el conjunto total de la economía. España está en un momento crucial en el que debe potenciar la competitividad e internacionalización de las empresas, pero el sector del Transporte y la Logística no encuentra profesionales con cualificación suficiente que puedan acometer este reto. Con la paradoja de ser uno de la países de Europa con mayor desempleo juvenil, la oferta educativa actual no permite cubrir la demanda de talento que las empresas necesitan y demandan.

Luis Miguel Soto, CEO de AT Academia del Transportista, destaca el auge de la formación online en España, con aumentos cercanos al 30% en la FP de Grado Superior, e indica los principales motivos y ventajas para los alumnos a la hora de cursar esta FP de «Técnico Superior en Transporte y Logística» a distancia en la modalidad e-Learning:

Flexibilidad: puede realizarse en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier dispositivo electrónico (ordenador, Tablet, teléfono móvil, etc.) y al ritmo que elija el estudiante.

puede realizarse en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier dispositivo electrónico (ordenador, Tablet, teléfono móvil, etc.) y al ritmo que elija el estudiante. Economía: ahorro en desplazamientos, e incluso en cambios de residencia ya que muchos estudiantes no viven en los lugares donde se cursan esta FP o no hay plazas disponibles.

ahorro en desplazamientos, e incluso en cambios de residencia ya que muchos estudiantes no viven en los lugares donde se cursan esta FP o no hay plazas disponibles. Conciliación Laboral: permite trabajar y a la vez cursar estudios.

permite trabajar y a la vez cursar estudios. Conciliación Familiar: consigue hacer compatibles las dedicaciones familiares con estudios.

consigue hacer compatibles las dedicaciones familiares con estudios. Aprendizaje activo y atractivo : con metodologías y recursos multimedia innovadores en constante actualización.

: con metodologías y recursos multimedia innovadores en constante actualización. Facilidad de acceso: El 70% de la población española vive en áreas metropolitanas que ocupan alrededor del 15% de la superficie, con el e-Learning las personas que viven en la España vaciada o zonas despobladas podrán optar a estos estudios.

El 70% de la población española vive en áreas metropolitanas que ocupan alrededor del 15% de la superficie, con el e-Learning las personas que viven en la España vaciada o zonas despobladas podrán optar a estos estudios. Equipo docente: posibilidad de incorporar docentes de otras regiones o países y ofrecer MasterClass con figuras relevantes del sector.

La alta tasa de empleabilidad y de inserción laboral de este ciclo formativo de «Técnico Superior en Transporte y Logística» la explica los múltiples desempeños de nivel superior que pueden desarrollar en las empresas como:

Jefe de tráfico de empresas de transporte de mercancías o viajeros.

Gerente de la empresa, inspector de transporte.

Jefe de estación de autobuses, agente de transportes, agente de carga.

Comercial de servicios de transporte.

Operador logístico.

Jefe de almacén, …etc.

Además, este CFGS fomenta la oportunidades para emprendedores ya que equivale al título de competencia profesional, que exige la Ley de Transportes (LOTT) y que es imprescindible para poder realizar transporte público por carretera (mercancías o viajeros) y sus actividades auxiliares y complementarias.

Luis Miguel Soto adquiere el compromiso, por parte de AT Academia del Transportista, de que los alumnos alcancen un perfil altamente cualificado y alineado con las tendencias tecnológicas más avanzadas y con la digitalización del sector, donde el Blockchain, Trazabilidad, Codificación, Big Data, Conectividad 5G, ITS, Platooning, y un largo etc. serán protagonistas.

El título de Técnico Superior en Transporte y Logística, perteneciente a la familia profesional del Comercio y Marketing, que se impartirá en dos cursos escolares con 2.000 horas de formación, tendrá reconocimiento en todo el territorio español y a nivel internacional se corresponderá con el Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF5).

AT Academia del Transportista ha elaborado, para mejor valoración de las personas interesadas, un dossier sobre el CFGS «Técnico Superior en Transporte y Logística» con sus principales características.

Sobre AT Academia del Transportista

Con más de 25 años de experiencia, AT Academia del Transportista:

Es la mayor red de centros de Formación Profesional especializada en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, con más de 1000 centros de formación a nivel nacional.

Pionera en formación online de Certificados de Profesionalidad del Transporte.

Primera entidad en Europa en obtener el sello APeL/Aenor de calidad en el e-Learning de formaciones relacionadas con Transporte, Logística y Movilidad Segura y Sostenible.

Miembro del Consejo de Transportes de la CEOE y preside la Comisión de Transportes de ANCYPEL.

Posee una Bolsa de empleo especializada en el sector del Transporte y sus actividades auxiliares.

Red de empresas de referencia en el sector para realizar prácticas de estudios. En 2021 más de 60.000 alumnos cursaron su formación online.

Vídeos

FP TRANSPORTE LOGÍSTICA | ¿Conoces Grado Superior de Logística y Transporte? | AT

