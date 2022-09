Arrimadas recuerda el pasado comunista de Yolanda Días tras su propuesta de topar los precios de alimentos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado el pasado comunista de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras su propuesta para topar los precios de los alimentos básicos al tiempo que le ha recordado que “la economía es un poco más compleja” de lo que ella plantea. En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, Arrimadas ha reconocido desconocer en qué consiste exactamente la propuesta de la vicepresidenta ha recordado que “viene del Partido Comunista” y es “una convencida”. Por ello, en su opinión, “en general va a seguir proponiendo las ideas que ha seguido defendiendo toda su vida”.

“Ojalá fuera tan fácil hacer un decreto para que no suba el precio del alquiler, ojalá sea tan fácil desde el Gobierno de España decir que la leche no puede costar más de lo que nos gustaría, ojalá fuera tan fácil pero por desgracia la economía es un poco más compleja”. Así las cosas, tras subrayar que muy seguramente la propia Díaz ni siquiera ha “desarrollado” su idea, ha incidido en que las soluciones que normalmente propone Podemos son las que lleva defendiendo Yolanda Díaz en el Partido Comunista toda la vida”.

Por otra parte, Arrimadas ha señalado que con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene una relación personal “cordial” y ambos están en contacto a través de sus gabinetes o directamente. Por lo que se refiere a la relación entre Cs y PP, la enmarcado en “la normalidad propia de dos partidos constitucionalistas que comparten muchos gobiernos municipales, representan espacios distintos pero que en algunos puntos podemos ponernos de acuerdo”, y ha augurado que seguirá siendo así en los próximos meses.

CRÍTICA AL GOBIERNO POR EL ‘OSPA EGUNA’

En otro orden de cosas, ha considerado “indignante que el Gobierno no haya movido un dedo para evitar el insulto a los cuerpos y fuerzas de seguridad”, en particular para la Guardia Civil, que fue el ‘Ospa Eguna’ del sábado en la localidad navarra de Alsasua. En opinión de la presidenta de Cs, “es la muestra de un Gobierno que no se respeta a sí mismo pero sobre todo no respeta a los españoles y a los servidores públicos que siguen dando la vida por nosotros”.

“Un Gobierno de España no se puede permitir apoyarse en quienes estaban el sábado insultando y escupiendo el buen nombre de la Guardia Civil” o impiden que puedan llevar una vida normal, ha incidido. “Es una indignidad que ni siquiera es propia de este Gobierno, que estamos acostumbrados a verles hacer las cosas más indignantes que ha hecho cualquier gobierno de España en la democracia”, ha remachado.