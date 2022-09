Miles de jóvenes españoles dedican su verano a acompañar a misioneros: “Lo difícil es la vuelta”

Miles de jóvenes españoles han dedicado sus vacaciones de verano a acompañar a los misioneros que hay repartidos por los diferentes territorios de misión y aseguran que lo más difícil ha sido el regreso. Actualmente, en el mundo hay en torno a 11.000 misioneros españoles.

Esta experiencia se conoce como ‘Verano Misión’ y se ha retomado este año 2022 con normalidad tras la pandemia de la Covid-19, según informa Obras Misionales Pontificias (OMP) en un comunicado.

Una de las participantes es Henar Martín, que llegó a Bolivia en julio, y ha estado dos meses acompañando a los misioneros salesianos en Santa Cruz de la Sierra. Esta joven de 27 años, natural de Arévalo, es voluntaria desde hace 10 años en el centro juvenil salesiano de su ciudad, y quería dar el salto a un voluntariado internacional.

Su misión en Bolivia ha sido acompañar a los chicos de una casa de acogida. “Creo que el verbo acompañar es la clave de todo misionero; se traduce después en muchas cosas: jugar, ayudar, en definitiva, estar presente“, ha explicado.

Además, OMP destaca que hay muchos que repiten. Es el caso de Mireia García, una profesora valenciana que ha estado en Marruecos, República Dominicana, Perú y Mozambique. Este ha sido su quinto verano en el país africano, en el que colabora con las Hijas de la Caridad en Nacala. Allí los jóvenes voluntarios dan formación a profesores de escuelas infantiles, colaboran en el centro de salud, y ayudan en lo que se necesita.

Tras vivir esta experiencia, los jóvenes expresan que lo más difícil es el regreso. “Cuando la gente te dice que eres muy valiente porque has ido a la misión, yo siempre digo que irte es fácil, porque vas con toda la ilusión; pero lo peor es la vuelta“, explica Mireia García, quien puntualiza que se hace difícil el contraste entre lo que han vivido, la forma de vivir con lo mínimo y el cambio de sociedad.

En su caso, varios jóvenes como ella crearon el Proyecto Ontupaia, para ayudar desde España a la misión en Nacala y reconoce que las reuniones de este grupo hacen más llevadera la vuelta.

Por su parte, Henar Martín apunta que tardará en asimilar lo vivido. “¿Qué es lo que más me ha impactado? Creo que no lo voy a saber hasta que no haya vuelto a España y me haya mentalizado de todo lo que he vivido aquí”, ha comentado.

Para acompañar a estos jóvenes, Obras Misionales Pontificias de España lanzará en octubre una nueva plataforma, heredera de la revista misionera juvenil ‘Supergesto’, con un formato 100% digital. Tal y como ha explicado su nuevo director, Sergio Cánovas, será una web con diferentes secciones: testimonios, noticias, firmas, oración y formación.