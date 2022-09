Susana Díaz “respeta lo que diga” Espadas pero cuestiona que el Código Ético del PSOE impida apoyar el indulto a Griñán

La senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha señalado este viernes que “respeta mucho lo que diga” su sucesor como secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, acerca de que los cargos públicos del PSOE no puedan apoyar la petición de indulto parcial para el también expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán, condenado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta, en virtud del Código Ético del PSOE, pero ha cuestionado que dicho documento interno del partido impida en este caso concreto a cargos públicos socialistas apoyar esa petición de medida de gracia dirigida al Consejo de Ministros.

En unas declaraciones en el programa del canal Cuatro de televisión del que Susana Díaz es colaboradora, recogidas por Europa Press, la expresidenta de la Junta ha abordado esta cuestión el día después de que la mujer y los tres hijos de Griñán comunicasen este pasado jueves que habían presentado ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el exdirigente socialista, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación en el denominado caso de los ERE. Susana Díaz ya anunció el mes pasado que, al igual que otros representantes socialistas, como los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, apoyaba públicamente esa petición para que el Consejo de Ministros indulte parcialmente a su antecesor al frente de la Junta de Andalucía.

Paralelamente, el Código Ético del PSOE que rige desde 2014 señala en su artículo 8.1 que “los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”. Y precisamente a ese Código Ético apeló el pasado miércoles el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla, para no secundar con su firma también ese manifiesto de apoyo a la medida de gracia del Consejo de Ministros.

REITERA QUE GRIÑÁN ES “UN HOMBRE HONESTO”

Preguntada por esta posición de Espadas, Susana Díaz ha señalado este viernes que “respeto mucho lo que diga el secretario general” del PSOE de Andalucía, su “compañero” Juan Espadas, pero se ha reafirmado en su posición a favor de apoyar la petición de indulto para Griñán, “desde el convencimiento” de que cree “en su inocencia”, así como de que “no se ha llevado ni un duro y es un hombre honesto”.

De igual modo, Susana Díaz ha puntualizado que el Código Ético del PSOE, que ella también firmó en su momento, según ha remarcado, “habla de que los políticos o cargos públicos” socialistas “no deben promover un indulto cuando se habla de un delito de corrupción”, y al respecto ha querido matizar que, “en el Código Penal en España, la corrupción política como tal no aparece, aunque nos parezca sorpresivo”.

Además, la expresidenta andaluza y senadora por designación autonómica ha sostenido que “malversación como tal no significa que haya corrupción política”, y ella además cree que Griñán “no ha cometido malversación porque no ha podido disponer de los fondos” que se habrían empleado de forma irregular en la administración andaluza para la concesión de dichos ERE.

Susana Díaz ha añadido que, para que la malversación fuera considerada “corrupción política”, se requiere “el aprovechamiento, el enriquecimiento o el tráfico de influencias para lucrarse” por parte del político, y “éste no es el caso, porque si algo dicen con claridad los autos que conocemos hasta ahora” en relación al asunto de los ERE “es que (Griñán) no se ha llevado un duro, que no se ha enriquecido y, por tanto, los dos delitos que se le imputan no se asocian al enriquecimiento”, según ha puesto de relieve la también ex secretaria general del PSOE-A.