Feliu cree que la ausencia de Aragonès demuestra que “no se quiere hacer la independencia”

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha criticado este viernes la ausencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestación convocada por la entidad por la Diada, ya que cree que es “un hecho muy significativo que no se quiere hacer la independencia, que no se quiere pasar cuentas con la gente”. “El espejo que provoca enfrentarse a la gente que quiere la independencia cuando no estás haciendo nada para hacerla es difícil de resistir. El problema quizás lo tiene él”, ha criticado en una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press.

Ha acusado al jefe del Ejecutivo catalán de no tener problemas en ir a Madrid a reunirse y hacerse una foto con el Gobierno pero “no es capaz de hacérsela con miles de personas del país que salen a pedir la libertad”. Feliu ha sostenido que la ausencia del presidente evidencia que la ciudadanía es el “motor para hacer la independencia” y ha negado que sea una manifestación contra los partidos, sino una movilización para que los partidos hagan la independencia. “Pero es verdad que no avalamos el autonomismo que están haciendo los partidos”, ha añadido, y la presidenta de la entidad independentista.