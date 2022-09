El truco infalible para que nunca se corte la mayonesa

No hay que ser un experto culinario para que te salga una mayonesa. Solo debes tener en cuenta un truco infalible para que no se corte y te lo vamos a contar en este artículo. Pero antes te vamos a dar los detalles para realizarla de una forma fácil y que no requiere de ninguna preparación previa. Además, si se te corta, tenemos también la solución para que la recuperes y como conservarla unos días en la heladera. Toma nota, que te damos todas las claves a continuación:

Qué se necesita para elaborar una mayonesa Los ingredientes que necesitas para elaborar una mayonesa son: 1 Huevo M (a temperatura ambiente)

4 g Sal

10 g Vinagre o zumo de limón (a temperatura ambiente)

200 ml Aceite vegetal, de oliva o mezcla (a temperatura ambiente)

