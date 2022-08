Quiénes son y qué hacen los 11 hijos de Roberto Carlos

Roberto Carlos es uno de los futbolistas brasileños más destacado en la historia moderna de dicho deporte. Por otro lado, como si no fuera poco haber ganado un mundial con su selección y tres UEFA Champions League, tiene una larguísima familia de 11 hijos y un nieto. El ex Real Madrid, en el día de hoy, trabaja en el club y vive en Madrid junto a su pareja y sus dos hijas, de 8 y un año. Este número de descendientes lo tiene con siete mujeres distintas. Un caso realmente no envidiable.

En este artículo te contaremos quienes son sus hijos y que hacen en la actualidad. Además, hablaremos sobre el presente del astro brasileño.