El PSC insiste a ERC y Junts en solucionar la sustitución de Borrás antes del 15 de septiembre

La portavoz de la comisión ejecutiva del PSC, Elia Tortolero, ha insistido este lunes en pedir a los grupos que votaron a Laura Borràs como presidenta del Parlament –en referencia a ERC y Junts, además de la CUP que se abstuvo– que “encuentren una solución” antes del 15 de septiembre para sustituirla en la presidencia de la cámara. En rueda de prensa tras la primera ejecutiva del PSC del curso político, Tortolero ha recordado que el PSC no votó a la líder de Junts como presidenta del Parlament, por lo que ha demandado a “quienes la votaron” a encontrar una solución.

Ha instado a ERC y Junts a buscar una solución para iniciar el curso político en el Parlament con normalidad, ha pedido “no exportar su conflicto crónico en el Govern” a la cámara catalana, y ha señalado que los socialistas catalanes no quieren sacar rédito político de la situación. Tortolero ha pedido “responsabilidad” a ERC y Junts para encontrar una persona que sustituya a Borràs, y ha remarcado que el Parlament necesita en sus palabras recuperar prestigio y dignidad que merece y trabajar con normalidad. La portavoz del PSC ha confiado en que ERC y Junts encuentren una solución, ha afirmado que los socialistas no tienen otro escenario sobre la mesa, pero que si antes del 15 de septiembre no hay una solución el partido se reunirá para ver qué vías existen.

PRESUPUESTOS

Tortolero ha dicho que, ante la situación económica provocada por la guerra en Ucrania, que Cataluña necesita unos presupuestos “a la altura de los retos” con un acuerdo lo más amplio posible. La dirigente del PSC ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que elija entre unos presupuestos “de país con el máximo de grupos políticos o uno de extremos”, y ha subrayado que Cataluña merece unas cuentas con el mayor número de partidos implicados.

Elia Tortolero ha reprochado al Govern “no hacer nada” para abordar la situación de sequía en Cataluña, resaltando que casi 300 municipios se encuentran en alerta y que el PSC propuso hace meses un documento con propuestas, así como un inicio de curso que a su juicio comienza de forma improvisada y sin certezas. Ha pedido a la Generalitat que “se deje ayudar. Un Govern que no gobierna, como mínimo que se deje ayudar, para ofrecer soluciones a los retos. Señor Aragonès, déjese ayudar”, y ha añadido que el ‘Govern alternativo’ del PSC se reunirá en Mataró este jueves y viernes para aportar propuestas.