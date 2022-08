Ouija: cómo hablar con los espíritus de forma segura

La ouija, el juego de magia negra por excelencia. El mundo esotérico está pisando fuerte y parece que está creando cada vez más adeptos. Desde el horóscopo, hasta el Tarot, ya hay miles de prácticas que miles de personas acuden diariamente para pedir consejo o para curar sus males. Pero, a diferencia del resto de prácticas de magia negra, la ouija juega en otra liga. Ya entramos en un terreno muy pantanoso y en el que podemos salir muy traumatizados, ya que no consiste en saber si me irá bien en el amor o no, sino que es tratar de contactar con el más allá en busca de respuestas. Por ello, para que la experiencia sea lo más segura posible te vamos a enseñar algunos tips para hablar con los espíritus.

SIEMPRE JUGAR A LA OUIJA ACOMPAÑADO No es algo obligatorio, de hecho, muchas personas prefieren jugar solos para tener una experiencia paranormal más intensa. Lo ideal es hacerlo con otra persona, principalmente para tener las espaldas cubiertas en el caso de que la cosa se ponga fea y porque si estuviéramos con todo nuestro grupo de amigos el barullo y las risas será lo que protagonizará la velada y los espíritus se pueden confundir. Si estás pensando en hablar con el más allá, es importante que las dos personas que estéis haciendo el ritual os lo toméis en serio.

