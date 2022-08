La carne y el polo argentinos demostraron su calidad en Europa

Entre el 4 y 14 de agosto, durante la alta temporada de verano en la Costa Azul, se llevó a cabo la copa ‘Cote d Azur Argentine Beef’ en el Saint Tropez Polo Club, uno de los torneos más importantes de la Unión Europea donde se promocionó la carne argentina de alta calidad.

Después de la final del torneo, del que resultó ganador el equipo “Amanara” -integrado por Lorenzo Chavanne, Santiago Chavanne, Manuel Fernández Llorente y el patrón Ranjan Sen-, se realizó la ‘Noche Argentina’ con la participación estelar del chef Mauro Colagreco, galardonado con 3 estrellas Michelin por el restaurante Mirazur, elegido como el mejor del mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

Colagreco, junto al equipo de Casa Fuego -otro de sus emprendimientos, íntimamente relacionado con la “parrilla argentina”- prepararon un menú de 4 pasos, para los casi 300 invitados especiales entre los que se encontraban reconocidos chefs de Francia como Mickael Tourteaux (2 estrellas Michelin), Cyril Lignac (el más mediático de ese país) y Chiristian Garcia (de la SAS del Príncipe Alberto II de Mónaco), además de importadores de carne, distribuidores, propietarios de restaurantes, periodistas, autoridades francesas y personalidades de la vida social europea.

El menú de 4 pasos incluyó empanadas de humita y carne, puerros grillados con butifarra, entrecote a las brasas con papas y flan de dulce de leche con crema chantilly.

Cabe destacar que dicho evento fue organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la Embajada de la República Argentina en Francia y el Polo Club Saint-Tropez, y se enmarcó en la estrategia que el IPCVA decidió implementar, aprovechando al polo como plataforma para la promoción y posicionamiento de la carne argentina en los mercados de alto poder adquisitivo; y la costa azul francesa como un lugar único, elegido por las marcas internacionales más exclusivas.

“Tenemos la mejor carne y el mejor polo del mundo, con esas fortalezas hicimos un convenio de cooperación con la Asociación Argentina de Polo para promocionar nuestra carne junto a este deporte. Estamos en el Abierto Argentino de Palermo, estuvimos en el U.S. Open y hoy en este lugar tan emblemático de Europa, mostrando la carne de alta calidad” nos aseguraba Juan José Grigera Naón, presidente del IPCVA.

Por su parte, Leonardo Costantino -embajador argentino en Paris- sostenía que: “Es un honor formar parte de este evento con la participación de uno de los mejores cocineros del mundo: Mauro Colagreco” y añadía: “La excelencia de Mauro se suma a la excelencia de nuestro polo para poner de relieve todas las cualidades de los productos argentinos en mercados cada día más exigentes”.

“Europa es un mercado de alta calidad, en donde apuntamos a aumentar el valor de la tonelada por lo que es estratégico asociar el producto a la excelencia. Pero también, es prioritario promocionar la sostenibilidad de la producción de carne vacuna argentina, un aspecto fundamental en las discusiones que se dan en los distintos foros internacionales”, agregaba Grigera Naón.

En igual sentido, Mauro Colagreco nos asegura: “Creo que la tendencia del consumo de la carne va a ir cada vez más hacia la calidad. Y obviamente la calidad va con lo que es sano para el hombre, pero también bueno para la Tierra, para el planeta. Y ya se sabe, no es algo que se tiene que discutir: el ganado criado en pasturas libre tiene una compensación en su emisión de CO2 de carbono”. Además, recalca que “es una carne que va a tener el sabor de las pasturas que comió, va a tener la particularidad de que sea un ganado que camina y que eso hace una carne mucho más sabrosa y de mayor calidad”.

“Mi cocina es una cocina muy personal, no muy particular, pero que está marcada obviamente con mis orígenes, mi país, la Argentina, por mis recuerdos, mis sabores de infancia, mis memorias y todo eso es lo que uno trae en su mochila, siempre, lo que uno no puede dejar de lado”, agregaba Mauro. Bastante emocionado, nos reconocía que: “El evento de hoy acá en el pueblo de Saint Tropez, cocinando carne argentina, es algo que me toca obviamente el corazón, porque es un poco el ambiente donde uno se crio, donde uno compartió con sus amigos, sus seres queridos, su familia”.

El evento coincidió con la llegada de la Fragata Libertad a la rivera francesa, que se sumó al encuentro aportando la presencia de la banda musical que interpretó los himnos de Argentina y Francia.

Asimismo, en el marco de la recepción ofrecida por el Capitán y Comandante Carlos Pedro Schavinsky Trinchero, en el Puerto de Toulon, Francia, el Presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Juan Jose Grigera Naón, reconoció a la tripulación con una placa en homenaje a su 50 viaje de instrucción. En dicho acto pudimos disfrutar de la participación del embajador de la República Argentina en Francia, Leonardo Constantino, autoridades de la marina francesa e invitados especiales.