Estos pueblos de Granada son más bonitos que la Alhambra

GUADIX: EL PUEBLO MÁS ANTIGUO DE TODO GRANADA

Si no has ido nunca a Guadix, tienes que apuntarlo en la lista de tus próximos destinos. Uno de los asentamientos más longevos de toda España, que tiene una de las viviendas más curiosas y que parece sacada de otra época. Estamos hablando de sus cuevas, que a escasos kilómetros del pueblo, centenares de personas viven como si estuvieran en el Paleolítico. No solo es conocida por sus viviendas-cuevas, sino que tiene un patrimonio histórico de miles años, desde el mirador de la Magdalena, hasta la nueva Ermita, pasando por sus calles que desprenden un aura especial.