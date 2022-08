Peridis ve en el teletrabajo una “enorme oportunidad” contra el despoblamiento rural

El arquitecto, dibujante y escritor cántabro José María Pérez ‘Peridis’ cree que el teletrabajo es una “enorme oportunidad” para atajar el problema de despoblamiento rural que afecta a la región y a España en general, y lamenta la baja natalidad del país que, en su opinión, es “la base de todo”.

Así se ha expresado Peridis en declaraciones a los medios con motivo de su participación en el XIV Foro de Cultura y Naturaleza que se lleva a cabo esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Para el arquitecto, los alicientes que necesita la sociedad para quedarse o trasladarse a las zonas rurales son el trabajo digno y estable, calidad de vida, servicios sociales, buena conexión a internet o la conservación de los paisajes, entre otras cosas, pero sin “industrializar” el campo.

Además, ha opinado que se deben “dar oportunidades de vida” a los que están para que no se vayan, y no “echarles con instalaciones con olores, contaminación o ruidos” porque, ha dicho, “es el campo, no la ciudad”.

“Se trata de encontrar la armonía entre los nuevos pobladores, una calidad de vida suficiente para los que se quedan y un trabajo razonable”, ha señalado Peridis, quien cree que en estos momentos “los jóvenes no tienen futuro en el campo”. Sin embargo, el también escritor ha insistido en que el problema fundamental es que España “no tiene natalidad”, y la despoblación no solo se está produciendo en el medio rural, sino a nivel general.

Respecto al futuro, Peridis considera que “por ley de vida”, si no nacen niños, el despoblamiento tenderá a aumentar, pero ha hecho hincapié en la “enorme oportunidad” del teletrabajo para atajar el problema y que la gente a la que le gusta “pescar, pasear y que no está en el agobio de la ciudad” pueda disfrutar de esa vida, porque el mundo rural “ofrece mucho y cada día más”.

Al hilo del problema de la baja natalidad, ha añadido que ya no es solo un asunto que afecte al despoblamiento, sino a la sociedad, porque, se ha cuestionado, “¿quién va a pagar la jubilación de los jóvenes?”. “¿Por qué no os vais a vivir a los pueblos en vez de estar aquí dando por saco en Santander?” ha bromeado dirigiéndose a este grupo de personas.

Finalmente, preguntado sobre si el turismo favorece o no la despoblación rural, ha destacado que en muchas ocasiones los pueblos se han convertido en “parques temáticos”, por lo que cree que aunque el turismo deja empleo y actividad económica en los pueblos, debe estar “repartido”.