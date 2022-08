Alcaraz se despide de Cincinnati al caer ante Norrie en cuartos de final

El tenista español Carlos Alcaraz cedió en tres sets (7-6(4), 6-7(4) y 6-4) ante Cameron Norrie en los cuartos de final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, una batalla que sobrepasó las 3 horas y que el número cuatro del ranking mundial acabó sucumbiendo ante la experiencia del británico.

Alcaraz esta vez no pudo superar a un Norrie rendido al murciano en sus tres encuentros disputados hasta la fecha. Una racha invicta ante su rival que terminó este sábado en el cuarto enfrentamiento entre ambos, donde el británico de 26 años, y número 11 del mundo, se desquitó tras haber perdido ante el pupilo de Juan Carlos Ferrero en el Masters 1.000 de Madrid e Indian Wells, y en el US Open de 2021. El español empezó con determinación. Así, mantuvo su saque a cero y consiguió cuatro bolas de rotura en los primeros dos turnos de Norrie al saque, pese a no aprovecharlas. Una fortaleza que se diluyó con el paso de los puntos y que no le permitió llevarse el primer parcial (7-6(4)).

La consistencia de Norrie puso en problemas al murciano y su servicio con la zurda surgió efecto para ponerse por delante del marcador. De este modo, Alcaraz, sin margen de error, resurgió en el segundo set con el apoyo incondicional de un público entregado al deleite del joven jugador, en la espectacularidad de sus puntos. De nuevo, el ‘tie-break’ decidió una segunda manga, que se llevó entre sufrimiento Alcaraz para dejar todo por decidir en el tercer y último set. Pero Norrie escapó de la situación comprometida y dejó a su rival entre las cuerdas.

Pero la sensación era que el control del duelo seguía siendo de su rival, más asentado y tranquilo por la ventaja en el marcador, y que no desaprovechó la vuelta de los errores del murciano para romper de nuevo y coger una ventaja que tampoco pudo enjugar el de El Palmar. Alcaraz no se rindió y pese a remontar un 0-40 con 4-4 en el marcador, acabó superado por el británico, quien fue superior en su servicio para sentenciar el duelo 6-4. De este modo, Norrie consiguió el pase a las semifinales tras una dura batalla de 183 minutos de juego y se enfrentará al croata Borna Coric, mientras que el ruso Danill Medvedev, número 1 del mundo, y el griego Stefano Tsitsipas lucharán también por el pase a la final.

Por su parte, el tenista de El Palmar, finalista en Hamburgo y Umag, y posteriormente despachado en su estreno en Montreal, volverá a la pista en diez días en el Abierto de Estados Unidos. Una nueva oportunidad del murciano para dejar atrás los reveses sufridos en el último tramo de temporada tras cosechar su cuarta derrota de la temporada en los Masters 1.000.