El alimento que te ayudará a dormir toda la noche como un bebé

ARROZ BLANCO: EL ALIMENTO PARA DORMIR DEL TIRÓN

Un alimento tan sencillo de cocinar como el arroz y que tiene tantas variedades de granos nunca pensaríamos que nos ayudaría a conciliar el sueño y a no quedarnos comiendo techo durante las noches. Por muy surrealista que parezca, comerse un plato de arroz blanco cuatro horas antes de meterse en la cama nos podría ayudar a descansar, no solo más tranquilos, si no que más rápido. Otra opción, para aquellos que les gusta cenar algo ligerito, es comer algo de carbohidratos que harán el mismo efecto que el arroz.