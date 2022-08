Lydia Bosch sufre un golpe con un skate

Pocas imágenes tenemos de Lydia Bosch en sus redes sociales durante este verano, aunque sí que sabemos que ha estado en Barcelona unos días, donde ha podido visitar el colegio en el que estudió de pequeña. No cabe duda de que, a pesar de no tener pistas sobre sus vacaciones, ha descansado y eso le ha permitido también estar ausente en redes sociales.

Después de sus interpretaciones durante la pasada temporada de ‘Tu cara me suena’ donde nos dejó alucinados por su nivel de exigencia y de compromiso, ahora la actriz se ha centrado en ella, en su gente y en descansar para regresar con más fuerza que nunca al trabajo. Eso sí, no podemos decir que no haya sufrido ningún accidente fortuito, ya que este miércoles ha colgado una imagen en sus redes sociales una imagen en la que podemos apreciar un golpe en su rostro.

Como no podía ser de otra manera, Lydia ha tirado de sentido del humor para contarles a todos sus seguidores que ha sufrido un golpe en la cara por un skate que iba sin dirección alguna y que, desgraciadamente, acababa golpeándole el rostro dejándole dos heridas en la frente y otra en la parte inferior del ojo.

Como decimos, todo ha quedado en un susto y la actriz lo ha compartido con todos sus seguidores de la mejor manera posible, con una imagen que muestra cómo tiene actualmente el rostro.