Las albóndigas de calabacín que triunfan más que las de carne

Para disfrutar de unas deliciosas albóndigas no necesariamente tienes que utilizar carne; y de hecho, con esta receta con el calabacín como protagonista, descubrirás que comer un plato vegetariano puede ser sumamente delicioso.

Estas albóndigas de calabacín resultan ricas, jugosas y apetitosas y no tienen nada que envidiar a las más tradicionales preparadas con carne, así que no te pierdas ningún detalle, pues has dado con la receta que ayudará a que los más reacios a comer vegetales, lo hagan sin rechistar.