Nadal vs Alcaraz: esta es la fecha del partido que los volverá a enfrentar

Últimamente no han tenido los mejores resultados

Las últimas apariciones de Nadal y Alcaraz no han sido las mejores. Sin embargo, eso no les quita que sean los líderes de esta temporada. El ranking así lo demuestra, pero es cierto que ambos tenistas están pasando por algunos “baches” que los invita a no confiarse.

El mallorquín se encuentra lastrado por las molestias físicas. Mientras tanto, el murciano se ha visto cara a cara con derrotas muy duras que le han negado la posibilidad de ganar más títulos. Aun así, ambos siguen punteando en la clasificación.