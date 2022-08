El truco para no tener que planchar la ropa nunca más

Ocurre con frecuencia que necesitamos planchar una prenda de ropa y no tenemos la plancha a la mano y si la tenemos no funciona. Actualmente existen varios productos en el mercado que te ayudan a lograr que la ropa recién lavada no necesite ser planchada, pero cuando no disponemos de estos productos y no tenemos una plancha cerca, estos métodos que te dejamos a continuación te pueden llegar a salvar la vida.

Incluso, las lavadoras y secadoras vienen con lavados antiarrugas incorporado, pero muchas veces no nos llegamos a enterar de que los electrodomésticos nos ofrecen tantas ventajas. Y si vamos un poco más allá, si nos fijamos en las etiquetas de la ropa, muchas de las prendas que compramos están elaboradas con tejidos que no se arrugan.

Son técnicas fáciles de implementar y con herramientas y productos que jamás imaginábamos que podríamos utilizar para este fin.