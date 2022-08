Las tres puertas abiertas que tiene Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol todavía no se ha definido. El jugador de 37 años de edad, que milita en las filas del Manchester United, tiene pensado desde hace un buen rato su huida de la Premier League. Se prevé que para este ciclo el astro de Madeira cambie de aires, y con ello aterrice en un nuevo equipo. A estas alturas del período de fichajes no se ha concretado su adiós del Old Trafford. Sin embargo, hay varios candidatos para hacerse de sus servicios.

El panorama que se le presenta a Cristiano Ronaldo Uno de los mejores jugadores del mundo, como lo es Cristiano Ronaldo, no está carente de oportunidades para seguir jugando al fútbol. Le sobran las ofertas, pero también es cierto que este no se irá a cualquier entidad polideportiva. Hasta lo momentos, hay varios clubes que se han interesado en el delantero histórico de la Selección de Portugal. No obstante, aún no se define en qué lugar jugará próximamente. Anterior

Siguiente