Viernes Deluxe: cuándo volverá a emitirse en Telecinco

Incluso los programas que más audiencia generan para sus cadenas se toman un descanso de vez en cuando. En verano, por lo general. Ese ha sido el caso del espacio Viernes Deluxe de Telecinco. Después de anunciar que sus miembros se tomarían un par de semanas de vacaciones, ya hay fecha de regreso.

Y lo cierto es que los seguidores de la producción de Mediaset España no deberán esperar demasiado para volver a entretenerse con él.

El anuncio de María Patiño en Viernes Deluxe

En verano muchas veces es difícil saber qué es lo que sucede con algunos de los programas más exitosos del particular mundo de la televisión. ¿Se marchan a tomar un descanso? ¿Sustituyen a sus presentadores o miembros principales pero siguen adelante? Es complicado decirlo, puesto que cada cual desarrolla sus propias políticas.

No obstante, en el caso de Viernes Deluxe, el programa de Telecinco, fue María Patiño, una de sus “estrellas”, quien dio la noticia: se iría de vacaciones, pero regresaría más pronto de lo esperado, en tan solo dos semanas.

Ya hay fecha de regreso para Viernes Deluxe

Algunas veces “un par de semanas”, así dichas, no tienen por qué significar exactamente catorce días. Vamos, que se puede utilizar a modo de tópica cuando no se está demasiado seguro de una fecha. Pero, para alegría de la gente que sigue habitualmente Viernes Deluxe, en este caso no ha sido así.

El programa ya cuenta con fecha de regreso, tal y como ha dado a conocer la propia cadena Telecinco. Será el próximo 26 de agosto cuando la producción de la pequeña pantalla dé por finalizado su descanso veraniego y regrese a sus labores habituales.

Repeticiones habituales de Viernes Deluxe

Una de las acciones más habituales en Mediaset España es repetir los programas. Es decir, recuperar momentos anteriores para sustituir un espacio de éxito cuando este se marcha de vacaciones o, sencillamente, da por concluida una de sus temporadas. Eso es lo que habitualmente sucede en casos como el de Viernes Deluxe, que no llegan a tener un sustituto como tal durante su ausencia (que tampoco será demasiado prolongada, hay que reconocerlo).

Por lo pronto Telecinco no ha especificado nada al respecto, aunque cabe suponer que será así de nuevo. Al menos por ello es por lo que apuestan los expertos televisivos, a juzgar los lo sucedido anteriormente en el canal.

Un regreso… ¿muy esperado?

El hecho de que Telecinco haya puesto fecha a la vuelta de vacaciones termina con una de las dudas que algunos de los espectadores de la cadena tenían: ¿regresaría realmente Viernes Deluxe una vez septiembre se acercara en el horizonte? Todo hacía presagiar que sí, dadas las circunstancias, pero existían interrogantes al respecto.

Desde que Antena 3 arrebatara el liderato televisivo a su gran rival, Telecinco, en el total del último año, parece que todo puede suceder en la empresa italiana.

A vueltas con la audiencia de Viernes Deluxe

Al final la televisión se nutre de la audiencia, y más aún en el caso de Telecinco, que no duda en tomar todo tipo de decisiones dependiendo del número de espectadores que tenga cada uno de sus proyectos. Viernes Deluxe, en este caso concreto, ha sufrido bastantes vaivenes en los últimos tiempos, perdiendo seguidores por momentos, y alejándose de las cifras que lograba sumar en sus mejores momentos.

Hay que recordar que antaño fue uno de los espacios más exitosos de Telecinco. De un tiempo a esta parte parece haberse recuperado un poco, eso sí, pero las dudas del interés de la gente en este tipo de producciones continúan en el ambiente. Por ahora, Telecinco sigue confiando.

Realities y magazines

Después del relativo varapalo que Telecinco y Mediaset sufrieron al verse superados en cifras por Antena 3, muchos pensaron que en sus pasillos se tomarían decisiones a la hora de renovar la programación del canal y buscar nuevas alternativas. No obstante, parece que por el momento todo sigue igual.

Es decir que, con ciertas variaciones, que no sabemos hasta qué punto podrían ir a más o no en el futuro, Mediaset ha continuado apostando por los realities (el nuevo Pesadilla en el paraíso, con famosos de por medio, es un buen ejemplo de ello) y por los programas de tertulia basados en la actualidad ropa, y celebridades varias. En realidad, muchas veces ambas cosas de fusionan, y en los segundos hablan mayormente de los primeros.

Mejor los viernes

Sea como fuere, está claro que los responsables de Telecinco y Mediaset están dándole vueltas a las cosas para intentar mejorar su relación con la audiencia, después del relativo abandono que esta mostró por sus propuestas. Y una de las más evidentes para conseguir protagonismo fue cambiar el programa Deluxe de día. Dada la fuerte competencia que actualmente se viven los sábados, cuando las demás cadenas parecen poner muchas veces toda la carne en el asador, se determinó cambiar este día del fin de semana por el viernes, para que la lucha contra los rivales no fuese tan dura.

Una acción que, a juzgar por los resultados, parece que fue un acierto por parte de Telecinco. Sin llegar a sus números de antaño, pero Viernes Deluxe da la sensación de funcionar bastante mejor los viernes que los sábados. Por ahora, parece que todo seguirá igual cuando el verano comience abandonarnos poco a poco, y las cadenas perfilen su otoño.