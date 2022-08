Villacís advierte: “cuando baja la luz, aumenta la criminalidad” y recrimina al Gobierno “falta de sensibilidad”

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha alertado este jueves de que “cuando baja la luz, aumenta la criminalidad”, y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “falta de sensibilidad y precipitación” a la hora de elaborar el decreto del ahorro energético.

“En lo ornamental haremos lo que los técnicos nos digan. Si los técnicos nos dicen que tenemos que apagarlo, lo haremos. Pero las luces en las ciudades se ponen por razones de seguridad, y cuando baja la luz aumenta la criminalidad. Insisto que nos encantaría hablar con ellos”, ha manifestado en una entrevista en ‘TVE’, recogida por Europa Press.

Además, ha reiterado que el Consistorio de la capital ya se adelantó a estas medidas de ahorro energético, pues ya habían modificado los límites de la temperatura, así como introdujeron cambios en el programa de sostenibilidad.

Sobre las medidas, la vicealcaldesa madrileña considera que “algunas son necesarias y otras demuestran insensibilidad y precipitación“, como, por ejemplo, la obligatoriedad de instalar un “cierre automático para comercios en septiembre”, pues ello supone un “coste”.

También ha puesto el foco en las cuantías por infracciones leves, que son de 60.000 euros, algo que para Villacís ejemplifica cómo el Gobierno de la Nación “no es sensible a los pequeños negocios, que no van a poder asumir esa realidad“.

Por ello ha insistido en la “falta negociación y diálogo, sobre todo con las grandes ciudades, porque tiene que ver con la seguridad”. “Estas cosas se solucionan hablando antes, preguntando. Que nos llamen y nos digan cómo estamos haciendo. Madrid es muy sostenible. Somos una ciudad cumplidora”, ha finalizado.