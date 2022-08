Todos estos pantalones de Bershka cuestan menos de seis euros

Pantalón wide leg multipockets efecto nylon: la mejor ganga de Bershka

Aunque la temporada de verano no es la más idónea para llevar pantalones largos, este pantalón wide leg multipockets efecto nylon te enamorará, no solo por el precio, sino que por su peculiar forma. Con un color kaki que cada vez se está poniendo más de moda, una infinidad de bolsillos para que no tengas que salir con bolso y un ancho de pierna que recuerda a la epoca de los 2000 es una las opciones más interesante que tiene Bershka en su colección y aunque no lo vayas a utilizar este verano puedes comprarlo para cuando llegue el otoño y tengamos que meter en el desván la ropa de verano.