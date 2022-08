Chollos de alimentación en Aldi que no encontrarás en Lidl

Siempre que vamos al supermercado buscamos las mejores ofertas de la semana, no solo para ahorrarnos unos euros al mes, sino que muchas veces queremos probar nuevos alimentos que normalmente no nos llevaríamos a casa o, incluso, para recuperar aquella receta que hace meses que no hacemos. Por ello, te presentamos los alimentos más baratos y rebajados que te vas a encontrar en Aldi para que bajas con el carrito de la compra a aprovechar los mejores chollos.

Pepino: la oferta de la semana en Aldi Uno de los productos más cotizados en verano está de oferta en Aldi, y es que el pepino es una de las verduras que más usos se le puede dar, desde meterlo en una ensalada para darle un toque diferente, hasta una crema bien fresquita para las calurosas noches de esta época estival. Es una verdura que tiene muchos beneficios como que es un antiinflamatorio natural, ayuda a combatir el estrés de nuestro día a día, mejora las digestiones, ayuda a perder peso, estimula el sistema inmunitario, tiene efectos protectores para ciertos tipos de cáncer… Anterior

Siguiente