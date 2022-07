Los dos jugadores que más van a perder tras los fichajes del verano

El mercado de fichajes de verano es un toma y dame donde no todos los jugadores o clubes salen favorecidos. En este nuevo ciclo que ya va avanzando tenemos unas que otras debacles que han llegado para causarle estragos a determinados futbolistas o entidades que no logran ver la luz al final del túnel. Y es que, la complejidad de este verano es aún más fuerte que en años de anteriores. El factor crisis ha generado dilemas en las operaciones, y es allí donde futbolistas que ya deberían haber concretado algo no lo han hecho.

La lucha para no salir con las tablas en la cabeza Ganar o perder. Esas son las dos premisas de los fichajes. De alguna manera, los jugadores tratan de no precipitarse ante los acontecimientos, y esperan que sus representantes puedan pescar en río revuelo. No obstante, pasan los días y el panorama con esos futbolistas no cambia; lo que igualmente genera preocupación en su entorno y en la fanaticada. Porque hasta ahora, son los grandes perdedores de esta ventana. Anterior

Siguiente