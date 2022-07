Los destinos que están de moda este verano para viajar￼

Tras los largos días de invierno donde el mejor plan es quedarte en casa con la manta y el chocolate caliente, la temporada estival ofrece a muchos una oportunidad para alejarse de la rutina. No solo las vacaciones sirven para descansar, si no que son las fechas favoritas para viajar por el mundo y recorrer los lugares más recónditos. Para que no te pierdas las mejores oportunidades te vamos a enseñar cuáles son los lugares que están de moda para este verano.

Para aquellos que quieran visitar Latinoamérica, una de las opciones que más le gusta a la gente es la Sierra y Amazonía de Ecuador. Con un sinfín de atractivos, este destino se caracteriza por su entorno natural, sus baños y sus Parques Nacionales de Yasuní o Cuyabeno. Si puedes quedarte unos días más, te recomendamos visitar su capital Quito, una de las ciudades con más historia de todo el continente, y sus increíbles volcanes como el de Cotopaxi, el Chimborazo o la imponente laguna del Quilotoa.

Todo el mundo oriental está muy de moda entre aquellos que le gustan recorrer mundo. Singapur puede parecer menos atractivo que otros lugares como Tailandia o China, pero es uno de los tesoros que no te puedes perder durante el estío. Sus múltiples destinos, la gastronomía y la seguridad de este país se convierte en un destino ideal para viajar con la familia o amigos y visitar sus terrenos tan multiculturales, ya que su población está formada principalmente por chinos, indios y malayos.

Volviendo a Latinoamérica, Buenos Aires es uno de los destinos que todo el mundo tiene apuntado en su lista de lugares que visitar. Pese a que en estas fechas en la ciudad argentina es invierno, la temperatura es idónea para recorrer sus calles en las que encontrarás desde visitas a museos hasta mercadillos, pasando por puntos históricos de la ciudad y zonas de moda. La Plaza de Mayo, la Casa Rosada y el Mercado de Pulgas de San Telmo son lugares que sí o sí tienes que visitar.

La Toscana es uno de esos lugares que te dejarán con la boca abierta desde el primer momento que bajes del avión. Con un paisaje privilegiado que combina los entornos típicos toscanos con pueblos medievales como San Gimignano, Volterra o Siena, además de una de las mejores gastronomías de todo el globo. Aunque en verano hace calor, esta época cuenta con la ventaja de que los días son largos y podrás aprovechar al máximo tu estancia en Italia.

De La Toscana pasamos a Islandia, uno de los países más mágicos de toda Europa. A pesar de las bajas temperaturas, tiene uno de los paisajes más impresionantes de todo el mundo en la que disfrutar de glaciares, cascadas, volcanes, playas de arena negra, lagunas glaciares y algún que otro arco iris que te dejará sin palabras y que se ha convertido con el paso de los años en uno de los lugares de moda que todo el mundo quiere visitar antes de morirse.

Uno de los destinos que siempre está de moda es Nueva York. No solo hay que pasear por sus calles repletas de rascacielos, sino que podemos disfrutar de la playa, aprovechando las fechas estivales, el parque de atracciones de Coney Island, hacer un picnic en Central Park, ver una película en el cine al aire libre que montan en Bryant Park o pasear en kayak por el río Hudson. Una de las recomendaciones que te hacemos si decides ir a Nueva York es recorrer sus números museos donde encontrarás algunas de las antigüedades más famosos del mundo.

Priorizar el calor es uno de los errores que más comentemos para escoger nuestro destino en verano, ya que cerramos las puertas a lugares tan impresionantes como Escocia. Una de las visitas obligadas en este país es a Edimburgo, una de las ciudades más hermosas de Europa, donde sus principales atracciones turísticas son los castillos de Elian Donan y Dunnotar, el lago Ness, los paisajes de la Isla de Skye, la ciudad universitaria de Saint Andrews y alguna destilería de whisky escocés.

A veces no hace falta cruzar el charco o cogerse un avión dirección Oriente para ir a los destinos más ‘trending’. A unos 1600 kilómetros de España tenemos Suiza, uno de los destinos fetiche de los mochileros. La ruta por ciudades con encanto medieval como Lucerna y Berna, los impresionantes paisajes alpinos de cascadas, lagos y grandes cumbres del Valle de Lauterbrunnen y Zermatt son algunas de las paradas obligadas que tienes que hacer en Suiza.