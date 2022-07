Moreno se emociona al compartir junto a su familia su toma de posesión como presidente de la Junta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha emocionado en varios momentos de su discurso de toma de posesión como jefe del Ejecutivo autonómico de la XII legislatura al referirse a su familia presente en el acto encabezada por su mujer, Manuela Villena, y sus tres hijos, entre los invitados a un multitudinario acto que ha congregado a unas 600 personas y que se ha desarrollado por primera vez a pie de calle, concretamente, en el Paseo de Roma, ante la fachada principal del Palacio de San Telmo.

Los pasajes más emotivos del acto se han vivido en el tramo final de su alocución, cuando ha querido “compartir este momento tan especial y lleno de emociones para mí con los más cercanos, con mi familia”. Ha empezado agradeciendo la “fuerza y esperanza” que le dan a diario tanto su mujer, “mi crítica más implacable”, como sus hijos con sus “preguntas inquietas, sugerentes, positivas e ilusionadas”.

También ha recordado a su padre, a quien siempre “tiene en la memoria cuando las cosas son importantes”. “Lo que hubiera disfrutado viéndome a mí, nieto de jornaleros, rodeado de tantas ilustres personas, cómo se hubiera puesto de orgulloso en un día como el de hoy. Seguro que lo estará viendo”, ha comentado con la voz entrecortada entre aplausos de los invitados.

A continuación ha tenido palabras para su madre y sus hermanas, “que me apoyan y me cuidan como siempre hace la familia“, y acto seguido se ha referido a Alhaurín el Grande (Málaga), pueblo de origen de su familia, hasta Padul (Granada), “el lugar que mis suegros y cuñados han hecho mi segunda casa” y que constituye “todo un círculo de cariño, confianza y amor importante en la vida en general y para afrontar las responsabilidades políticas”.

En un plano más político ha agradecido la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “como una muestra más de su amistad y cariño y también de su compromiso y afecto por Andalucía”, así como de hasta seis presidentes autonómicos del PP presentes en el acto, Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Fernando López Miras (Murcia), Juan Jesús Vivas (Ceuta) y Eduardo Castro (Melilla).

No ha hecho alusión en su discurso pero sí saludó antes de pronunciarlo a dos de sus principales referentes políticos, el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que fue quien optó por situarle al frente del PP-A en sustitución de Juan Ignacio Zoido, y la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, con la que compartió responsabilidades precisamente en el Ejecutivo de Rajoy.

La primera persona a la que saludó tras salir del Palacio de San Telmo acompañado de su esposa fue la ex presidenta de la Junta Susana Díaz, una de las representantes del PSOE-A presentes en el acto junto al actual secretario general, Juan Espadas; al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. “OS QUEDA UN CUARTO DE HORA”

Moreno también aprovechó su discurso para dedicar palabras de agradecimiento a todos los consejeros del Gobierno saliente, a los que ha comentado en todo jocoso que “os queda un cuarto de hora”. Se ha referido en especial a los cinco procedentes de Ciudadanos (Cs), a quienes ha “deseado lo mejor” en el futuro tras el “esfuerzo, compromiso y sacrificio” realizado en una legislatura marcada por la pandemia con una referencia expresa al vicepresidente Juan Marín, visiblemente emocionado tras la alusión de Moreno.

El acto se ha cerrado con la interpretación de los himnos de Andalucía y España a cargo de alumnos de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, que también abrieron el acto con dos las piezas musicales, ‘Andante Festivo’ de Jean Sibelius y ‘Las Musas de Andalucía op.93 nº3 Talía: naranjos y olivos’ de Joaquín Turina.

Tras el acto institucional, los más de 600 invitados, entre los que habían caras conocidas como el periodista e Hijo Predilecto de Andalucía Antonio Burgos, Cayetano Martínez de Irujo o José Manuel Soto, pasaron a la recepción ofrecida en el interior del Palacio de San Telmo, donde Moreno también se hizo las habituales fotos de familia con Feijóo y Rajoy, con los presidentes autonómicos del PP y también con su mujer y sus hijos.