Gran Hermano: el cambio físico de esta concursante tras sufrir un accidente

La exconcursante de Gran Hermano que sufrió un accidente

En 2003, la madrileña Raquel Morillas sufría un accidente que le dejó secuelas de por vida y esto la cambió física y mentalmente. Ahora, se muestra feliz con su nueva vida y agradecida de poder seguir con normalidad después de todo lo vivido. No obstante, ha sabido adaptarse a las discapacidades que ahora la acompañan de por vida. Trabaja en la ONCE, allí ha encontrado una nueva pasión, se muestra contenta con su trabajo y la ex Gran Hermano agradece esta nueva oportunidad.