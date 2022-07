Las chanclas de Stradivarius que marcan tendencia este verano

Las chanclas y Brasil

No es algo nuevo. Las chanclas siempre están asociadas con un país en particular, y ese no es otro que Brasil. Tanto por una cuestión cultural como también, por qué no decirlo, de márketing (esto último sobre todo de un tiempo a esta parte). En cualquier caso, el país sudamericano es uno de los protagonistas de la colección presentada por Stradivarius para esta época del año.

Estas chanclas para mujer son icónicas en todos los sentidos. Además de su diseño clásico, resultan sólidas y lo que es más importante, realmente cómodas. Las hay en cuatro colores distintos, todos ellos de lo más llamativos y caribeños.