Los pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana para visitar en verano

La Comunidad Valenciana cuenta con muchísimos pueblos que son realmente dignos de visitar en cualquier momento del año. Justo al este de la Península Ibérica podemos encontrarnos con esta localidad de España que sorprende a propios y visitantes gracias a su diversidad de atractivos. De hecho, son más de 24 mil kilómetros cuadrados los que abarcan estas tierras, y casi cinco millones de habitantes le dan a la capital de Valencia el título de ciudad histórica.

Seguramente has tenido la oportunidad de conocer algunos lugares. Pero con esta muestra exclusiva que te vamos a ofrecer, te va a interesar mucho más esta zona del país. Tanto si eres de otra región o vives allí y aún no te has regalado esas escapadas para conocer las bellezas que te rodean.